Gala ediţiei 2025 a Premiilor Grammy, ediția cu numărul 67, s-a desfășurat în metropola americană Los Angeles. a acordat trofee la 94 de categorii muzicale. Printre marii câștigători ai acestei ediții se numără Beyonce, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Charli XCX, SZA, Shakira, The Beatles şi Bradley Cooper.

Premiile Grammy sunt atribuite pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 13.000 de cântăreţi, compozitori, producători, ingineri de sunet şi alţi profesionişti din industria muzicală care fac parte din Recording Academy. Este vorba despre instituţia care decernează premiile Grammy.

Încă din debutul evenimentului, juriul a dat răspuns la întrebarea care circula pe buzele tuturor participanților: „Va primi , în cele din urmă, premiul pentru cel mai bun album?” Așteptările fanilor au fost răsplătite, iar artista a ridicat premiul pentru cel mai bun album country, cu LP-ul „Cowboy Carter”.

Desemnată cea mai de succes artistă din istoria premiilor Grammy, Beyoncé nu a câştigat niciodată „Gramofonul” pentru cel mai bun album sau cea mai bună înregistrare. De-a lungul timpului, a obținut numeoase trofee la categorii minore. La anunțul premiului, artista s-a declarat „şocată” să fie recompensată încă de la prima incursiune în country.

„Într-adevăr nu mă aşteptam la acest lucru (…) Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru că pot încă să fac ceea ce iubesc să fac, după atât de mulţi ani”, a declarat Beyonce.

„Cowboy Carter” a fost apreciat de critică, dar și de public, iar Beyonce a anunţat un turneu cu câteva ore înainte de ceremonie.

Sabrina Carpenter, premiul pentru cel mai bun album pop

Sabrina Carpenter a câştigat premiul pentru cel mai bun album pop cu LP-ul „Short n’ Sweet”. Recompensa a venit la câteva minute după ce a interpretat piesele „Please Please Please” şi „Espresso”.

„Încă nu mi-a revenit răsuflarea după ce am cântat. Este primul meu Grammy aşa că o să plâng”, a declarat Sabrina Carpenter.

Doechii a devenit cea de-a treia femeie din istoria premiilor Grammy care a câştigat la categoria cel mai bun album rap cu „Alligator Bites Never Heal”.

„Orice este posibil (…) Nu lăsaţi pe nimeni să proiecteze stereotipuri asupra voastră”, a spus ea în timp ce accepta premiul.

Kendrick Lamar, premiul pentru înregistrarea anului

Kendrick Lamar a câştigat premiul pentru Înregistrarea anului cu piesa „Not Like Us”, El a dedicat victoria oraşului Los Angeles în urma incendiilor care au devastat comunitatea. „Not Like Us” a luat premii Grammy la categoriile Cel mai bun videoclip, Cel mai bun cântec rap şi Cea mai bună interpretare rap. Cu şapte victorii, Kendrick Lamar a devenit cel mai premiat rapper la categoria Cea mai bună interpretare rap.

La rândul său, Chappell Roan a fost desemnată revelaţia anului, în cadrul galei premiilor Grammy, transmite AFP. Este o recunoaștere a ascensiunii fulgerătoare a solistei în vârstă de 26 de ani cu albumul „The Rise and Fall of a Midwest Princess”.

Lady Gaga şi Bruno Mars au câştigat un Grammy pentru Cea mai bună interpretare pop/ duo grup cu „Die With a Smile”. Artista a lansat unul dintre cele mai puternice apeluri la ordinele executive anti-trans ale lui Trump. Acceptând premiul Grammy, Gaga a declarat:

„Persoanele trans nu sunt invizibile. Persoanele trans merită iubire. Comunitatea queer merită să fie celebrate. Muzica înseamnă iubire”.

Shakira, cel mai bun album pop latino

Shakira a câştigat premiul Grammy pentru cel mai bun album pop latino cu cel de-al doisprezecelea său album de studio. Albumul „Las mujeres ya no lloran” (Femeile nu mai plâng n. red.) a surclasat alți muzicieni de talia braziliencei Anitta sau a portoricanului Luis Fonsi.

Albumul anului: „Cowboy Carter” – Beyoncé

Cântecul anului: „Not Like Us” – compozitor Kendrick Lamar

Înregistrarea anului: „Not Like Us” – Kendrick Lamar

Cel mai bun album pop/ latino: „Las Mujeres Ya No Lloran” – Shakira

Compozitorul anului (non-clasic): Amy Allen

Producătorul anului (non-clasic): Daniel Nigro

Cea mai bună performanţă pop solo: „Espresso” – Sabrina Carpenter

Cea mai bună înregistrare dance/ electronic: „Neverender” – Justice & Tame Impala

Cea mai bună înregistrare pop/ dance: „Von dutch” – Charli XCX

Cel mai bun album dance/ electronic: „BRAT” – Charli XCX

Cel mai bun artist nou: Chappell Roan

Cea mai bună interpretare pop/ duo grup: „Die With a Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars

Cel mai bun album pop vocal: „Short n’ Sweet” – Sabrina Carpenter

Cel mai bun album pop tradiţional: „Visions” – Norah Jones

Cel mai bun videoclip: „Not Like Us” – Kendrick Lamar

Cel mai bun cântec R&B: „Saturn” – Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA)

Cel mai bun album R&B: „11:11 (Deluxe)” – Chris Brown

Cea mai bună interpretare R&B: „Made For Me (Live On BET)” – Muni Long

Cel mai bun cântec rap: „Not Like Us” – Kendrick Lamar, compozitor

Cel mai bun album rap: „Alligator Bites Never Heal” – Doechii

Cea mai bună interpretare rap: „Not Like Us” – Kendrick Lamar

Cea mai bună interpretare rock: „Now and Then” – The Beatles

Cea mai bună interpretare metal: „Mea Culpa (Ah! Ça ira!)” – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Cel mai bun album rock: „Hackney Diamonds” – The Rolling Stones

Cel mai bun cântec rock: „Broken Man” – Annie Clark, compozitor (St. Vincent)

Cel mai bun album alternativ: „All Born Screaming” – St. Vincent

Cea mai bună interpretare alternativ: „Flea” – St. Vincent

Cel mai bun album folk: „Woodland” – Gillian Welch & David Rawlings

Cel mai bun album country: „Cowboy Carter” – Beyoncé

Cel mai bun cântec country: „The Architect” – Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, songwriters (Kacey Musgraves)

Cea mai bună interpretare solo country: „It Takes A Woman” – Chris Stapleton

Cea mai bună interpretare country duo/ grup: Beyonce, „Il Most Wanted” cu Miley Cyrus

Cel mai bun album jazz vocal: „A Joyful Holiday” – Samara Joy

Cel mai bun album jazz instrumental: „Remembrance” – Chick Corea & Béla Fleck

Cel mai bun album blues tradiţional: „Swingin’ Live at The Church in Tulsa” – The Taj Mahal Sextet

Cel mai bun album reggae: „Bob Marley: One Love” – Music Inspired By The Film (Deluxe) – (Various Artists)

Cel mai bun album gospel: „More Than This” – CeCe Winans

Cea mai bună muzică de film: „American Symphony” – Jon Batiste, Matthew Heineman, regizor video; Lauren Domino, Matthew Heineman & Joedan Okun, producători video

Cea mai bună înregistrare de operă: „Saariaho: Adriana Mater” – Esa-Pekka Salonen, dirijor; Fleur Barron, Axelle Fanyo, Nicholas Phan & Christopher Purves; Jason O’Connell, producător (San Francisco Symphony; San Francisco Symphony Chorus; Timo Kurkikangas)