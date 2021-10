Bănel Nicoliță, fostul star al lui Gigi Becali, ar fi fugit din România, de teama cămătarilor

După ce a investit foarte mulți bani în echipa sa, CS Făurei, Bănel Nicoliță trece printr-un impas financiar. Acesta a investit peste 300.000 de euro în echipa sa din orașul natal, în care acesta este finanțator, manager și antrenor. Echipa acestuia a fost fondată în 2002, dar între timp Nicoliță a mai jucat în fotbalul românesc din Liga I, pentru ASA Târgu Mureș. Într-un final, CS Făurei nu îndeplinește așteptările lui Nicoliță. Implicarea acestuia în cadrul echipei sale i-au adus divorțul și pierderi enorme.

„Când bagi banii tăi şi îi pierzi pe parcurs şi realizezi că ai băgat 300 de mii de euro… Sunt bani mulţi. Scandaluri cu familia, scandal peste tot. Analizezi că nu e ok, dar m-am băgat, fotbalul mi-a oferit ce am eu până acum şi atunci trebuie să îi ofer şi eu lui. Ce am făcut eu acolo nu a putut să facă nimeni. De aceea sunt fericit, că am realizat ceva. Dacă pierdeam şi banii şi nu realizam nimic, atunci plângeam” , a declarat Bănel Nicoliţă.

Conform fanatik.ro, Bănel Nicoliță ar fi plecat din țară, din cauza datoriilor pe care acesta le avea la cămătari. Acesta a mai fost căutat de cămătari și în 2019, din cauza unui împrumut de peste 7.000 de euro.

Bănel Nicoliță, căutat pentru 100.000 de euro

În urma divorțului, Bănel Nicoliță și-a pierdut toată averea pe care acesta o avea. După toate acestea, acesta a împrumutat sume de la cămătari de peste 100.000 de euro, iar, deoarece nu a reușit să le înapoieze la timp, a fugit în America.

Acesta a fugit în America cu speranța că va reuși să facă rost de suma de bani necesară pentru a plăti datoriile

Probleme la granița cu Mexic

În momentul în care a vrut să traverseze granița SUA cu Mexic, acesta s-a lovit de alte probleme, din cauza unor nereguli, trecerea sa nu a fost permisă către Mexic. Acesta a scăpat ca prin urechile acului de o potențială reținere, dar condiția sa fizică l-a ajutat. În ciuda condiției sale fizice, fostul jucător de la Steaua se luptă, în continuare, cu problemele de natură financiară.