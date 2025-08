Familia regală a Marii Britanii este pusă într-o situație dificilă în contextul apariției unor dezvăluri publicate într-o biografie a controvesatului duce de York, prințul Andrew, fratele regelul Charles al III-lea.

În carte, , ducele de Sussex, este acuzat că și-ar fi lovit unchiul la o reuniune de familie. Harry ar fi reacționat violent, din cauza unor comentarii nepotrivite făcute de Prințul Andrew cu privire la mariajul său. Incidentul, pe care Harry l-a negat, ar fi avut loc la o reuniune de familie, în prezența mai multor persoane.

Potrivit biografiei, intitulată „The Rise and Fall of the House of York” (Ascensiunea și căderea casei York), publicată de Andrew Lownie, cei doi ar fi avut o discuție aprinsă care a degenerat. Episodul, preluat din carte a fost publicat de Daily Mail. Andrew i-ar fi spus nepotului său că mariajul său cu Meghan Markle „nu va dura mai mult de o lună”.

El a acuzat-o pe aceasta că este oportunistă și prea bătrână, în comparație cu Harry. ar mai fi adăugat că Meghan l-ar fi „înebunit” pe Harry și că prințul a greșit pentru că nu i-a verificat trecutul înainte de logodnă, în 2017. Mai mult, a afirmat că nepotul său a făcut cea mai mare greșeală din viață cu această căsătorie.

„Harry i-a spus (unchiului său – n. red.) că e un laș pentru că nu i-a spus asta în față. Harry l-a bătut pe Andrew, după toate relatările, lăsându-l cu nasul însângerat înainte ca cearta să fie oprită”, a afirmat autorul, potrivit The Guardian.

Cum a reacționat prințul Harry la dezvăluiri

Prințul Harry a negat existența acestui cu unchiul său. După apariția informațiilor despre scandal, un purtător de cuvânt al lui Harry și Meghan a declarat că nu a avut nici un conflict între cei doi.

„Pot confirma că prințul Harry și prințul Andrew nu s-au bătut niciodată, și că prințul Andrew nu a făcut niciodată comentariile pe care i se atribuie despre ducesa de Sussex către prințul Harry”, a spus purtătorul de cuvânt.

Ducele și ducesa au trimis o scrisoare oficială ziarului Daily Mail în care au dezmințit relatarea, descriind articolul ca având „inexactități grave, remarci dăunătoare și defăimătoare”.

Prințul Andrew l-a iritat și pe Ducele de Wales

Biografia mai relatează că nu doar Harry, ci și fratele său, William, a avut relații „problematice” cu Andrew. Acesta din urmă ar fi fost nepoliticos cu soția lui William, Catherine, prințesa de Wales. Din acest motiv, susține Lownie, prințul de Wales dorește să-i „evacueze” pe duce și pe fosta sa soție, Sarah Ferguson. Aceasta locuiește cu Andrew, deși cuplul a divorțat în 1996.

Potrivit sursei Entitled, „[William] o detestă și pe Sarah … și abia așteaptă ziua în care tatăl său îi va da afară pe amândoi. Dacă Charles nu o va face, vă garantez că primul lucru pe care îl va face William când va deveni rege va fi să-i evacueze”.

Harry a rupt legăturile cu familia regală și s-a mutat, împreună cu soția sa, Meghan și copiii lor în Statele Unite. În 2022, el a publicat o carte de memorii, Spare, în care a vorbit despre relațiile sale tensionate cu tatăl și fratele său. Ulterior, în acest an, a revenit la sentimente mai bune și a declarat pentru BBC că și-a iertat familia și că „i-ar plăcea o reconciliere”.

Prințul Andrew a ajuns în dizgrație după scandalul Epstein

Prințul Andrew a căzut în dizgrație după un interviu pe care l-a dat, în 2019, pentru Newsnight, cu privire la prietenia sa cu Jeffrey Epstein. Andrew a fost un apropiat al finanțistului american, mort în închisoare, condamnat pentru abuzuri sexuale. În urma scandalului care a izbucnit pe acest subiect, ducele a fost deposedat de titlurile sale regale și militare, în 2021.

Regele Charles i-a permis fratelui său mai mic să rămână în Royal Lodge, un conac cu 30 de camere din Windsor Great Park, proprietate a coroanei. Anul trecut, însă, regele a tăiat alocația financiară pentru Andrew, estimată la 1 milion de lire sterline pe an.