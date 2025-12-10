Oana Lis trece printr-o perioadă extrem de dificilă. După accidentarea suferită recent, vedeta se confruntă cu dureri puternice, umflături la tălpi și un semn misterios apărut pe genunchi, în timp ce încearcă să-și îngrijească soțul bolnav, pe Viorel Lis. Situația a ajuns să o afecteze nu doar fizic, ci și emoțional.

Accident și complicații: mâna în ghips și dureri severe

Oana Lis a povestit că a căzut pe stradă și s-a ales cu mâna în ghips, dar nu s-au oprit aici. Vedeta spune că au apărut și complicații la nivelul tălpilor, ceea ce o împiedică să se deplaseze normal, conform Click.

„Am niște umflături foarte mari în tălpi, care sunt foarte dureroase. Probabil din căzătura aia… talpa este un loc foarte sensibil. Asta e culmea, că acum nu mai pot să mai merg nici pe jos, fiindcă mă dor tălpile”, a relatat ea.

Pe lângă dureri, Oana a observat și o umflătură neobișnuită la genunchi, în formă de cruce.

„Pe mine m-a tatuat viața”

Vedeta spune că semnul de pe genunchi are formă de cruce și îl consideră un mesaj spiritual. Mai mult, nu este prima dată când spune că vede astfel de simboluri pe corpul ei.

„Genunchiul, la fel, mi s-a umflat și a rămas așa ca o cruce. Eu sunt împotriva tatuajelor, îmi plac doar cele finuțe. Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața. Inclusiv pe spate, unde m-am operat din cauza unui cancer de piele, mi-au apărut niște cruci”, a mărturisit Oana Lis la Un show păcătos.

Declarația ei a stârnit interes și îngrijorare în rândul fanilor, mai ales că vedeta trece printr-o perioadă grea și se confruntă cu stres puternic.

„Nu se poate să nu am și eu un sprijin”

Cu toate că a fost mereu o persoană puternică, Oana Lis spune că situația actuală a ajuns să o destabilizeze emoțional. Problemele ei de sănătate se suprapun peste grija constantă pentru Viorel Lis, care are nevoie de ajutor special.

„A început să mă afecteze și emoțional. Suport o săptămână, două, trei. Dar nu pot să spăl un vas, nu mai am activitățile mele obișnuite, nu pot să îl ajut pe Viorel cum trebuie. Eu sufăr de când sunt mică. Am avut toate traumele de pe pământ. Nu se poate să nu am și eu un sprijin…”, a mai spus ea.