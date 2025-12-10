B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Lis: „Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața”. Ce semn divin i-a apărut pe piele

Oana Lis: „Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața”. Ce semn divin i-a apărut pe piele

Selen Osmanoglu
10 dec. 2025, 14:59
Oana Lis: „Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața”. Ce semn divin i-a apărut pe piele
Sursa foto: Oana Lis / Facebook
Cuprins
  1. Accident și complicații: mâna în ghips și dureri severe
  2. „Pe mine m-a tatuat viața”
  3. „Nu se poate să nu am și eu un sprijin”

Oana Lis trece printr-o perioadă extrem de dificilă. După accidentarea suferită recent, vedeta se confruntă cu dureri puternice, umflături la tălpi și un semn misterios apărut pe genunchi, în timp ce încearcă să-și îngrijească soțul bolnav, pe Viorel Lis. Situația a ajuns să o afecteze nu doar fizic, ci și emoțional.

Accident și complicații: mâna în ghips și dureri severe

Oana Lis a povestit că a căzut pe stradă și s-a ales cu mâna în ghips, dar problemele nu s-au oprit aici. Vedeta spune că au apărut și complicații la nivelul tălpilor, ceea ce o împiedică să se deplaseze normal, conform Click.

„Am niște umflături foarte mari în tălpi, care sunt foarte dureroase. Probabil din căzătura aia… talpa este un loc foarte sensibil. Asta e culmea, că acum nu mai pot să mai merg nici pe jos, fiindcă mă dor tălpile”, a relatat ea.

Pe lângă dureri, Oana a observat și o umflătură neobișnuită la genunchi, în formă de cruce.

„Pe mine m-a tatuat viața”

Vedeta spune că semnul de pe genunchi are formă de cruce și îl consideră un mesaj spiritual. Mai mult, nu este prima dată când spune că vede astfel de simboluri pe corpul ei.

„Genunchiul, la fel, mi s-a umflat și a rămas așa ca o cruce. Eu sunt împotriva tatuajelor, îmi plac doar cele finuțe. Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața. Inclusiv pe spate, unde m-am operat din cauza unui cancer de piele, mi-au apărut niște cruci”, a mărturisit Oana Lis la Un show păcătos.

Declarația ei a stârnit interes și îngrijorare în rândul fanilor, mai ales că vedeta trece printr-o perioadă grea și se confruntă cu stres puternic.

„Nu se poate să nu am și eu un sprijin”

Cu toate că a fost mereu o persoană puternică, Oana Lis spune că situația actuală a ajuns să o destabilizeze emoțional. Problemele ei de sănătate se suprapun peste grija constantă pentru Viorel Lis, care are nevoie de ajutor special.

„A început să mă afecteze și emoțional. Suport o săptămână, două, trei. Dar nu pot să spăl un vas, nu mai am activitățile mele obișnuite, nu pot să îl ajut pe Viorel cum trebuie. Eu sufăr de când sunt mică. Am avut toate traumele de pe pământ. Nu se poate să nu am și eu un sprijin…”, a mai spus ea.

Tags:
Citește și...
Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
Monden
Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
Ce pensie primește Carmen Tănase, la 64 de ani. Cum plănuiește actrița să-și suplimenteze veniturile: „Când moare cineva, vine rândul altcuiva”
Monden
Ce pensie primește Carmen Tănase, la 64 de ani. Cum plănuiește actrița să-și suplimenteze veniturile: „Când moare cineva, vine rândul altcuiva”
Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
Monden
Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb
Monden
Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb
Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
Monden
Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
Monden
Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
Monden
Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului
Monden
Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului
Andreea Esca, postare controversată în mediul online. Ce i-au reproșat internauții: „De 30 de ani cititoare de promptere”
Monden
Andreea Esca, postare controversată în mediul online. Ce i-au reproșat internauții: „De 30 de ani cititoare de promptere”
Andreea Esca, jignită de internauți după o postare din vacanță: „Cititoare de promptere” / Cum a răspuns prezentatoarea criticilor
Monden
Andreea Esca, jignită de internauți după o postare din vacanță: „Cititoare de promptere” / Cum a răspuns prezentatoarea criticilor
Ultima oră
16:03 - David Popovici: „Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei”. Ce datorii are statul român la acesta
16:01 - Furtul bijuteriilor de la Luvru putea fi împiedicat. Concluziile devastatoare ale unei anchete administrative
15:59 - O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026: Câți bani vom plăti în plus pentru coletele comandate de pe Temu, Shein, Alliexpress sau Trendyol
15:39 - Mesajul lui Călin Georgescu după moartea generalului Radu Theodoru: “Să nu uităm!”. Ce a ținut să transmită suveranistul
15:33 - A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul
15:28 - Povara recuperării deficitului, pe umerii românilor. Taxe locale mai mari pentru finanțarea rețelelor clientelare la nivel local (Analiză)
15:26 - CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților. Judecătorii Curții Constituționale se mai gândesc până la finalul anului
15:07 - SUA ar putea verifica activitatea turiștilor străini de pe rețelele sociale înainte de a le permite accesul în țară. Ce alte date vor mai trebui furnizate
15:00 - Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
14:59 - Românii cer măsuri urgente după dezvăluirile Recorder. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, bombardați cu mesaje pe Facebook. Cum s-au mobilizat internauții