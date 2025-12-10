B1 Inregistrari!
Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem". Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani

Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani

Selen Osmanoglu
10 dec. 2025, 14:15
Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Criza apei potabile din Prahova a lovit puternic mai multe localități, iar printre cei afectați se numără și solista Marina Voica, stabilită de ani buni în Breaza. Artista de 89 de ani a vorbit despre cum se descurcă în această perioadă dificilă, în care apa de la robinet nu este potabilă, iar în unele zone vine neagră ca smoala.

Despre ce este vorba

De mai bine de o săptămână, localnicii din Breaza și alte orașe din Prahova și Dâmbovița se confruntă cu o situație neplăcută. Furnizarea apei potabile a fost oprită după ce Barajul Paltinu a înregistrat o turbiditate extremă, imposibil de tratat în parametri normali.

Breaza, locul în care trăiește Marina Voica, se numără printre localitățile afectate. Chiar dacă în ultimele zile situația pare ușor mai stabilă, apa care ajunge la robinete nu poate fi consumată.

„Ne-au dat, da, drumul la apă, la robinet, pare clară, curată, dar ne-au avertizat că nu este bună de băut. La noi nu vine apa neagră, cu nămolul, ca la alții, așa că am putut să-mi spăl rufele și să-mi fac un duș”, a spus ea, pentru Click.

Cum se descurcă artista la aproape 90 de ani: „Așteptăm, ce să facem”

Solista spune că încearcă să se adapteze, chiar dacă situația este departe de a fi normală. Pentru băut folosește apă îmbuteliată, iar pentru mâncare a găsit soluții alternative.

„Oricum, pot aștepta și apa potabilă, nu gătesc, comand mâncare, ciorbă, de aici, de la un restaurant. Apă beau din aceea îmbuteliată, mi-a adus cineva un butoi mare. Așteptăm, ce să facem, unii sunt într-o situație mai grea decât mine. Au copii, familie mare!”, a spus ea.

În timp ce artista găsește variante pentru a trece peste aceste zile, internauții își exprimă indignarea. În multe zone, apa a venit neagră, iar oamenii nu o pot folosi nici pentru spălat.

Consiliul Județean Prahova a transmis luni un comunicat prin care anunță că furnizarea apei a fost reluată în cele 13 localități afectate, însă următorul pas îl reprezintă analiza calității apei.

