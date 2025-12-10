La un an și jumătate de la divorțul discret de artistul CRBL, Elena Vîșcu și-a refăcut viața sentimentală. Blondina a trecut peste perioada dificilă a despărțirii și se bucură acum de prezența unui nou partener. Deși relația se află la început, Elena Vîșcu este optimistă și nu exclude posibilitatea de a ajunge, din nou, în fața altarului.
Divorțul dintre CRBL și Elena Vîșcu a fost anunțat în primăvara anului 2024, după o căsnicie care a durat 16 ani. Separarea s-a realizat fără scandal, la notar.
CRBL a fost primul care și-a refăcut viața, iar acum a venit și rândul Elenei să își deschidă inima. După despărțire, Elena Vîșcu a simțit nevoia unei perioade de introspecție și liniște, motiv pentru care s-a mutat din București. Ea a considerat primul an după divorț ca pe o etapă de „doliu” emoțional, timp pe care l-a dedicat regăsirii de sine. Dansatoarea și-a dat timp să înțeleagă ce își dorește de la viață și abia apoi să intre într-o nouă relație.
„Să știi că sunt liniștită și împăcată. Cine a zis că nu există relație?! E firesc, e normal. Eu am spus public că primul an mi l-am luat ca an de «doliu», e anul în care m-am refăcut, am văzut ce vreau, ce nu vreau, iar după mi-am dat libertate, dar o să vă fac cunoștință în viitor doar când o să fiu eu sigură”, a declarat Elena Vîșcu, potrivit Cancan.
Elena Vîșcu a confirmat că are o persoană specială în viața ei, deși consideră cuvântul „iubește” ca fiind unul mult prea puternic pentru stadiul actual al relației. Blondina își dorșete ca partenerul de lângă ea să îi demonstreze prin fapte sentimentele pe care le are, nu doar prin vorbe.
Fosta soție a lui CRBL pare să fi învățat din greșelile trecutului, astfel că acum, acordă mult mai multă atenție la ce simte și la ce nevoi are.
„Este cineva prezent în viața mea. Elena este fericită. Cuvântul «iubește» e prea mult, nu aș vrea să spun că gata, nuntă, dar Elena este fericită. E un nou capitol în viața ei. Asta cu «iubește» e un cuvânt mult prea puternic, nu sunt doar vorbe, trebuie să văd și fapte, dar asta e în timp”, a mai declarat Elena Vîșcu.