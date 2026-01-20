B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor

Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor

Flavia Codreanu
20 ian. 2026, 18:25
Sursa Foto: Facebook/ Constantin Cotimanis
Cuprins
  1. Ce înseamnă cifra 18 pentru legătura dintre Bebe Cotimanis și Carmen Tănase
  2. Cum a început prietenia dintre cei doi
  3. Conexiunea care i-a legat pe scenă și dincolo de aceasta

Născuți amândoi în data de 18, dar luni diferite, cei doi mari actori ai României par fie uniți de un destin special, care a consolidat, în timp, legătura dintre Bebe Cotimanis și Carmen Tănase.

Pe 18 ianuarie 2026, Carmen Tănase a împlinit frumoasa vârstă de 65 de ani, moment în care colegul și prietenul ei de o viață, Bebe Cotimanis (70 de ani), i-a transmis un mesaj emoționant care explică de ce numărul 18 este legătura dintre ei.

Ce înseamnă cifra 18 pentru legătura dintre Bebe Cotimanis și Carmen Tănase

Actorul a declarat pe paginile de socializare, că această coincidență a datelor de naștere nu este deloc întâmplătoare, ci pare a fi o „regie divină”, chiar dacă vin cu o zi întârziere, 18 rămâne numărul care ne leagă,,.

De altfel, această legătura simbolică dintre cei doi, îi face să se simtă ca o familie. Bebe Cotimanis a precizat ca o consideră pe Carmen Tănase „sora sa de suflet”, mulțumindu-i public pentru prietenia și talentul de care dă dovadă pe scenă.

Cum a început prietenia dintre cei doi

Această prietenie frumoasă a început acum mai bine de 20 de ani, pe platourile de filmare ale celebrei telenovele „ Lacrimi de iubire ”. În acel serial, cei doi au interpretat un cuplu, roluri care au marcat o întreagă generație de telespectatori.

Cu prilejul zilei de naștere, actorul a rememorat câteva momente frumoase alături de carismatica actriță.

Conexiunea care i-a legat pe scenă și dincolo de aceasta

Pentru publicul larg din România, cei doi rămân  cei mai iubiți actori însă în spatele scenei, prietenia dintre cei doi mari actori este scânteia care dă energie. Actorul a descris-o pe Carmen ca fiind „ inima familiei artistice ”.

Bebe Cotimanis a fost vocea emblematică de la PRO TV timp de 25 de ani, fiind cel care a reușit să creeze o identitate postului de televiziune. Pentru Carmen Tănase cel mai emblematic rol la reprezentat personajul „ Flăcărica Potcovaru ” din serialul „ Inimă de țigan ”, potrivit click

Tags:
