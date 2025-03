Bella Santiago spune că mama ei nu a dorit-o: „Voia să avorteze. Când eram mai mică nu am auzit ‘Te iubesc’ de la ea”. Cum se înțeleg acum

Bella Santiago a povestit că mama ei s-a gândit la avort înainte să o nască, dar nașa ei a convins-o să nu facă acest gest. Artista a mai spus că în copilărie n-a auzit „te iubesc” de la mama ei și că, în general, oamenii sunt reci în Filipine, țara ei de origine.

Bella Santiago, despre relația cu mama ei

„Îmi povestea mama când eram eu mai mică, că, înainte să mă nasc, nu voia să mă aibă, voia să avorteze și i-a zis nașa mea: Nu faci avort, pentru că poate copila asta te ajută când o să fii mai în vârstă și o să fie lângă tine’. Nu vreau să îi bag vorbe în gură, dar asta am făcut până acum, adică în fiecare lună îi trimit bani mamei.

Ea are multe nevoi acasă: ”Dă-mi și mie aia! Trimite-mi și mie aia! Cumpără și mie aia! Îmi trimiteți și mie bani? Când mai trimiți bani?”, asta în fiecare lună aud de la mama. A început să zică ”Te iubesc”, pentru că a avut accident anul trecut, de Revelion, a căzut. ”Nu mai ridica, pentru că ești deja așa cum ești, fragilă!” i-am zis și ea nu ascultă, ridică. Mergea acolo prin casă și, la un moment dat, a căzut și a avut operație, are tijă și de atunci stă în pat, doar în pat și eu în fiecare zi îi zic: ”Ce faci? Cum ești? Te iubesc!”. A început să zică și ea că mă iubește. Da (n.r. simte că o iubește), e foarte important, pentru că eu când eram mai mică nu am auzit ”Te iubesc” de la mama”, a susținut Bella Santiago în podcastul lui Teo Trandafir, potrivit

Bella Santiago: Oamenii sunt reci în Filipine

Artista a mai spus că oamenii sunt reci în Filipine, țara ei de origine, și că ea a învățat să spună „te iubesc” și să-și manifeste dragostea după 19 ani, când a plecat în altă țară și a primit dragoste din partea altor persoane.

„Nici familia mea nu e așa foarte caldă, eu sunt foarte rece, oamenii sunt reci în Filipine, dar am început să aud Te iubesc’, când am plecat din Filipine. Am ajuns în altă țară, aveam 19 ani, am cunoscut oameni din străinătate, care mă iubesc cum cânt, cum sunt ca persoană. Am început să primesc iubire din altă parte și îmbrățișări și multe chestii pe care nu le-am primit când eram mai mică, și de la 19 ani am învățat cum să iubesc și cum să dau iubire mai departe”, a mai afirmat Bella Santiago, potrivit VIVA!.