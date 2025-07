Betty Salam, ținta amenințărilor online. „Eu nu am deranjat pe nimeni. A fost o situație ciudată”

Betty Salam a trecut prin momente de panică după ce, într-un live pe TikTok, a primit o serie e amenințări din partea internauților.

Cuprins:

Betty Salam a fost înjurată în timpul unui live pe TikTok Betty Salam: „A început apoi să mă înjure. Eu nu eram obșnuită să aud așa ceva”

Betty Salam a fost înjurată în timpul unui live pe TikTok

Recent, Betty Salam, fiica celebrului manelist , a trecut printr-un moment extrem de neplăcut în mediul online, cu toate că mereu a avut grijă să stea departe de scandalurile publice. A lucrat neobosit să-și construiască o imagine de profesionist și a pus foarte mult accent pe discreție în ceea ce privește viața sa personală.

Artista se bucură de o comunitate activă și implicată pe contul său de TikTok. În urmă cu ceva timp, Betty a intrat live pe celebra rețea de socializare, cu scopul de a-și promova o nouă lansare muzicală. Gândindu-se că cele câteva minute petrecute pe live vor fi un prilej bun de a interacționa cu fanii, de a-i pune la curent cu următoarele proiecte muzicale, vedeta nu a anticipat ce avea să se întâmple. Transmisiunea a degenerat rapid într-o situație extrem de neplăcută pentru fiica lui Florin Salam, care s-a trezit ținta unui val de injurii și amenințări.

Betty Salam: „A început apoi să mă înjure. Eu nu eram obșnuită să aud așa ceva”

În timpul live-ului, Betty a intrat într-o competiție cu un alt utilizator de pe TikTok, competiție cunoscută sub denumirea de „match” de către utilizatorii platformei. Această a devenit, pe neașteptate, prilejul adresării unor injurii și amenințări la adresa artistei. Ulterior, Betty a aflat că același individ a manifestat un comportament similar, agresiv și jignitor, și în alte contexte.

„Nu prea îmi aduc aminte să fi fost amenințată cu moartea. A fost o dată pe TikTok. Eu nu prea fac live-uri deloc. Nu le înțeleg. Nu o să stau să pierd timpul. Îi apreciez pe cei care stau și care și-au făcut un nume. Am intrat, am vrut să-mi promovez piesa. Nu am vrut să intru în match-uri. Mi-a scris cineva un comentariu, nu am băgat în seamă pe nimeni, nu din răutate.

Intrasem doar să vorbesc de piesa mea și de următoarele colaborări. Am intrat cu cineva în match, e o situație nebună. Acel cineva a băgat pe acest domn, eu nu știam că se poate. Comentariile erau foarte multe. Erau multe din partea acestui domn, era un cont cu același nume. Nu se înțelege, a fost o nebunie. A început apoi să mă înjure. Eu nu eram obșnuită să aud așa ceva. Eu nu am deranjat pe nimeni. A fost dubios pentru mine. A fost o situație ciudată”, a povestit Betty Salam, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit .