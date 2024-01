Bianca Drăgușanu a apărut cu cagula pe față, după o operație estetică: „Sunt foarte inflamată și foarte vânătă”

Bianca Drăgușanu a apărut, în urma unei operații estetice, cu cagula pe față, aceasta motivând că este foarte inflamată și foarte vânătă.

Bianca Drăgușanu va purta cagula timp de două luni jumate

Vedeta nu s-a ferit niciodată să vorbească în public de operațiile sale estetice.

Astfel că, în a cincea zi de la intervenție, aceasta a apărut cu o cagulă pe față menționând, pe , că este nevoită să o poarte pentru 2 luni și jumătate.

„Bună tuturor! Sunt în a cincea zi de la operație, am ales să port cagulă pentru următoarele două luni jumătate din viața mea pentru că sunt foarte inflamată și foarte vânătă, am o piele foarte sensibilă. Practic știam ce înseamnă această procedură, îmi cunoșteam sensibilitatea vasculară, și știam exact ce mă așteaptă. M-am umflat, am niște cheaguri de sânge în ochi, dar să vă țin la curent în fiecare zi cu evoluția vindecării mele”, a declarat .

Bianca Drăgușanu a renunțat la acidul hialuronic din buze

Reamintim că, la începutul anului, Bianca Drăgușanu, în vârstă de 41 de ani, și-a făcut un din dorința de a-și „repara toată fața”.

„Am foarte mari emoții. Vă prezint astăzi echipa de doctori care urmează să mă opereze în următoarele zile. Urmează să îmi fac o intervenție de lifting facial, dar teoretic vreau să îmi repar toată fața. Fața mea a fost stricată în primul rând de forma buzelor pe care o am și pe care am injectat-o vreo 20 de ani mult și prost, iar acum sunt cu echipa de doctori care încearcă să mă repare și cred că o să fie cu succes”, a transmis Bianca Drăgușanu.