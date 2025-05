Bianca Drăgușanu, încă o pățanie la biserică: „Mereu găsesc câte o babă de asta sufocată, care se ia de mine. Ce înseamnă asta?”

Bianca Drăgușanu a povestit că a avut parte de o nouă „întâmplare memorabilă” la biserică, unde a mers să se roage. Ca de fiecare dată, o femeie în vârstă s-a luat de ea. De data aceasta, a criticat-o pentru modul în care a pus lumânările.

Drăgușanu, pățanie la biserică

„Să îmi explice și mie cineva, de fiecare dată când ma duc la biserică, am parte de câte o întâmplare memorabilă. M-am oprit să aprind și eu o lumânare astăzi, să mulțumesc pentru tot ce am, și de fiecare dată am parte de câte o întâmplare. Nu vă imaginați că nu m-am dus acoperită sau conform bunului simț, pentru că așa merg. (…)

Dacă intru în biserică găsesc câte o babă de asta sufocată, care se ia de , de , de orice e al meu. Acum m-am dus să aprind lumânări.

Bineînțeles că baba din dotare s-a luat de mine că de ce nu pun lumânările în mijloc și de ce le pun într-o parte. Ce înseamnă asta?”, a spus Bianca Drăgușanu, pe rețelele sociale, potrivit