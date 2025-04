Marele regret al Biancăi Drăgușanu. Ce a afectat-o timp de 20 de ani: „Mi-am dat seama cât de proastă am putut să fiu. Să nu faceți ca mine!”

Bianca Drăgușanu e foarte preocupată de modul în care arată și a dat de-a lungul timpului zeci de mii de euro pe . Însă are un regret: faptul că și-a distrus părul tot vopsindu-se blondă. „Mi s-a rupt părul și timp de 20 de ani am purtat extensii și peruci”, s-a plâns vedeta.

Drăgușanu: M-am chinuit, vopsindu-mă blondă

„Din categoria ce să nu faceți ca mine, aș putea să continui câteva zile ca să îmi iau hate de la toată lumea. Consider că am greșit foarte tare în momentul în care m-am vopsit blondă. Acum ce o să se întâmple? (…) Mie mi s-a rupt părul și timp de 20 de ani am purtat extensii și peruci, ca să ajung la dimensiunea asta de păr, până când mi-am dat seama cât de proastă pot să fiu că m-am vopsit blondă și m-am chinuit. Am avut tot timpul soluții și alternative, dar a fost alegerea mea să îmi decolorez părul și să îl fac blond și să îl ard”, a spus Bianca Drăgușanu în online, potrivit .

Drăgușanu: Nu vă tatuați!

Vedeta mai și nu reușește să scape de tatuaj: „Cred că nu există niciun lucru mai prostesc în lumea asta decât să îți tatuezi sprâncenele sau să îți faci machiaje permanente. Să nu faceți niciodată asta la nimeni, niciunde. Este cel mai mare regret el vieții mele și mă chinui foarte tare să scap de ele, dar încet, încet, voi scăpa. Nu vă tatuați! Să nu faceți vreodată prostia asta pe care eu o regret”.