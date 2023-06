Biletul la loto l-a trimis pe Stelian Ogică în închisoare timp de doi ani, schimbându-i radical viața. Cu ce ocupă în prezent

Stelian Ogică a devenit un nume cunoscut în rândul românilor datorită unui eveniment petrecut la începutul anilor 2000. El a reușit să câștige un premiu extraordinar la loteria 6/49, echivalentul a unui milion de dolari. Cu toate acestea, surprinzător, Ogică nu a reușit să-și încaseze niciodată acest premiu.

Lupta lui Stelian Ogică pentru a-și revendica premiul la loterie

La vârsta de 55 de ani, individul în cauză a reușit să obțină câștigurile sale din loterie, deși acestea nu au ajuns niciodată în buzunarul său. Cu toate acestea, a petrecut doi ani în închisoare, fiind acuzat de înșelăciune în legătură cu acești bani. În prezent, el s-a retras din lumea mondenă și trăiește departe de agitația orașului. El descrie noua sa viață ca fiind una de „ariostrocat”.

Într-un interviu acordat , un locuitor al Giurgiului a dezvăluit pasiunile care îi ocupă o bună parte din timpul său. Printre activitățile preferate se numără pescuitul, plimbările cu motocicleta și crearea unei grădini exotice în propria curte.

La sfârșitul anului 2001, Stelian Ogică se afla în mijlocul unei povesti cu o miză incredibilă: și un apartament cu trei camere în Capitală, reprezentând premiul în valoare de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 21 ianuarie a acelui an. El a încercat să-și revendice cu succes premiul, însă autoritățile au susținut că bărbatul încearcă să înșele Loteria.

Stelian Ogică eliberat după doi ani de închisoare

După mai bine de 20 de ani, bărbatul din Giurgiu s-a resemnat cu privire la situația în care susținea că a fost tâlhărit în scara blocului în care locuia și că biletul câștigător i-a fost furat. În acea perioadă, un anumit Constantin Murariu, ofițer SPP la acea vreme, a încasat milionul de dolari, iar Stelian Ogică a fost arestat și condamnat la doi ani pentru înșelăciune.

„Era scandal mare și am fost arestat repede. M-au ținut acolo fără drept de a fi cercetat în libertate sau să se fi aplicat o altă măsură precum controlul judiciar. S-au spus multe despre mine și nu am avut cum să mă apăr din pușcărie. Am stat doi ani numai pe arest preventiv și când m-au condamnat mi-au dat drumul, îmi făcusem pedeapsa.

M-au eliberat cu patru zile mai târziu, perioadă pentru care nu există nici un document, nici un mandat care să le fi dat dreptul să mă țină în pușcărie. Am fost deținut ilegal în acele patru zile. Dacă aș avea o putere ca pe lumea cealaltă să-i îi judec pe toți care mi-au făcut rău gratuit, aș face-o!”, a declarat Ogică, în exclusivitate, pentru sursa citată.

Stelian este implicat în domeniul imobiliar, fiind angajat în compania de construcții a fiicei sale. Raluca și soțul ei, fostul fotbalist Adrian Ropotan, dețin o firmă specializată în construcții. În plus, Adrian este consilier la Primăria Stoenești. El afirmă că în ultimii ani a construit și vândut peste 100 de case.

„În zece ani, am ridicat peste 100 de case în București. Acum, pare că lucrurile merg puțin mai anevoios, dar mai am care e aproape gata și pe care pot să iau în jur de trei milioane de euro. Eu sunt acum în planul doi. Raluca (n.r. fiica lui Ogică) și cu ginerele meu (n.r. fostul fotbalist Adrian Ropotan) se ocupă printr-un grup de firme de afacerile noastre. Eu acum vreau să duc o viață mai specială, una liniștită”, a mai spus el.

Acum, bărbatul își concentrează atenția asupra pasiunilor sale și își petrece timpul alături de familie, cu o atenție deosebită acordată nepoțelului său.

„Timpul liber îl petrec la conac sau în jurul lui. Stau cu nepotul meu, Ivan (n.r. băiatul fiicei lui, Raluca), aranjez gazonul, mă ocup de amenajarea grădinii cu plante exotice și mă străduiesc să umblu la arhitectura casei pentru a-i da aerul boieresc de conac.

Destul de des pescuiesc în balta mea unde mă și plimb cu barca printre păsările care au cuiburi acolo, iar seară de seară dau câteva ture cu motocicleta prin pădure să mă relaxez. Vreau să cred că duc o viață de aristocrat. Mă ajută mental, mă relaxează. Trăiesc în liniște și aer curat, așa îmi întrețin mintea și sufletul”, a mai spus Ogică.