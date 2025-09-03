Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani! Alături de cine a petrecut bărbatul

Bogdan Vlădău și-a aniversat ziua de naștere! a împlinit 46 de ani, însă în acest an a hotărât să sărbătorească diferit. Bărbatul a renunțat la petrecerile fastuoase de altă dată și a dat viața de noapte pe liniște.

Bărbatul a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a mărturisit că și-a serbat ziua de naștere alături de fiica lui, Katia. Fetița s-a născut din iubirea pe care Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au împărtășit-o cândva.

Cuprins:

Ce mesaj a postat Bogdan Vlădău pe Instagram

Ce a declarat Bogdan Vlădău despre divorțul de Gina Chirilă

Ce mesaj a postat Bogdan Vlădău pe Instagram

Bogdan Vlădău le-a transmis urmăritorilor săi faptul că nu a organizat vreo petrecere de ziua lui. Acesta a povestit că, odată cu vârsta, a realizat că viața este de fapt o „școală pentru suflete”, iar cine reușește să ia examenele este cu adevărat un om puternic.

„Ieri am făcut 46 de ani de când am venit pe această planetă minunată din multe puncte de vedere și, în același timp, o școală pentru suflete foarte grea. Cine termină cursul aici cu brio, chiar e tare! Nu am organizat nicio petrecere, ca de obicei în alți ani, dar am fost mai fericit ca niciodată de ziua mea. Am petrecut cu cea mai mare iubire a vieții mele: fetița mea, Katia”, a scris Bogdan Vlădău, pe

Ce a declarat Bogdan Vlădău despre divorțul de Gina Chirilă

După o relație de 11 ani, și Bogdan Vlădău au decis să pună punct. Deși au împreună o fetiță, neînțelegerile dintre ei au fost mult mai puternice decât iubirea pe care și-au purtat-o cândva.

Decizia divorțului l-a marcat pe Bogdan, care a povestit că a resimțit acest lucru ca pe un eșec.

„Cred că orice divorț aduce un sentiment pregnant de eșec. Cel puțin eu l-am avut! Mi-a fost foarte greu să mă gândesc că nu pot, oricât aș vrea eu, să mai petrec atât de mult timp cu fetița. Acest aspect m-a omorât cel mai tare într-o primă fază”, a povestit el în cadrul unei emisiuni la Antena Stars, conform