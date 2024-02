Adevăratul motiv pentru care Bogdan Vlădău a renunțat la cariera sa din modelling: „În mediile astea cam așa e”

Bogdan Vlădău, unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din showbiz-ul românesc, și-a făcut simțită prezența în lumea modei și a divertismentului, bucurându-se de popularitate timp îndelungat. Deși a încercat și experiența actoriei la un moment dat, Bogdan s-a consacrat mai ales ca model, urmând o carieră strălucită în această industrie.

De ce a renunțat Bogdan Vlădău la cariera de model

Cu toate că acum preferă să se mențină în afara reflectoarelor, iar aparițiile sale sunt din ce în ce mai rare, deschis despre motivația care l-a determinat să renunțe la cariera care l-a consacrat.

La vârsta de doar 25 de ani, partenerul de viață al Ginei Chirilă a luat decizia curajoasă de a se retrage din viața de model. Puțini oameni cunoșteau povestea profundă care a stat la baza acestei alegeri.

, a făcut dezvăluiri surprinzătoare într-o emisiune recentă. A renunțat la cariera de model la vârsta de 25 de ani din cauza avansurilor nedorite primite de la femei și bărbați, precum și presiunii unor oameni influenți din industrie de a face compromisuri pentru succes. A ales să-și păstreze integritatea și să urmeze un alt drum în viață, potrivit .

„Compromisurile din carieră m-au determinat să renunț la modeling”

„Dat fiindcă am fost și model internațional, am primit tot felul de avansuri și de la femei și de la bărbați. Poate că ăsta e și unul dintre motivele pentru care m-am lăsat, pentru că, din punctul ăsta de vedere nu era pentru mine. În mediile astea cam așa e, dacă vrei la cel mai înalt nivel, trebuie să faci compromisuri. De asta am și luat decizia să mă opresc. La 25 de ani m-a luat bookerul meu din Milano și mi-a spus că am de făcut compromisuri în cariera asta și că există numeroși bărbați frumoși care sunt dispuși să le facă, atunci am renunțat”, a spus Bogdan Vlădău în cadrul unei emisiuni tv.