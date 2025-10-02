B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Bogdan Vlădău neagă faptul că Gina Chirilă se află la brațul altui bărbat: „Dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune”. Ce declarații a făcut vedeta

Bogdan Vlădău neagă faptul că Gina Chirilă se află la brațul altui bărbat: „Dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune”. Ce declarații a făcut vedeta

Elena Boruz
02 oct. 2025, 13:20
Bogdan Vlădău neagă faptul că Gina Chirilă se află la brațul altui bărbat: „Dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune”. Ce declarații a făcut vedeta
Bogdan Vlădău, declarații despre relația Ginei Chirilă Sursă foto: Instagram/@bogdanvladau
Cuprins
  1. Ce a spus Bogdan Vlădău despre noul iubit al Ginei Chirilă
  2. Ce fel de tată este bărbatul
  3. Cum stă cu dragostea Bogdan Vlădău

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă s-au despărțit după zece ani de relație. Cei doi au împreună o fetiță, Katia, și, deși nu mai împărtășesc sentimente de iubire unul față de celălalt, fiica lor este cea care menține relația dintre ei foarte bună.

Recent, Bogdan Vlădău a oferit primele declarații despre noua relație pe care mama fetiței lui o are. Acesta a dezvăluit că nu știe nimic despre asta și crede că, dacă ar fi așa, frumoasa blondină i-ar fi spus.

Ce a spus Bogdan Vlădău despre noul iubit al Ginei Chirilă

„Nu știu absolut nimic. Habar nu am. Cred că, dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune și mie. Totuși suntem prieteni foarte buni. Noi păstrăm contactul, avem grijă de fetiță. Dacă voi știți mai multe, probabil că vom vedea”, a mărturisit Bogdan Vlădău pentru cancan.

Ce fel de tată este bărbatul

Bogdan a afirmat că este un tată destul de permisiv și îi este greu să o refuze pe cea mică. Mai mult decât atât, bărbatul a dezvăluit că fiica lui îi seamănă foarte tare și are cam aceleiași preferințe ca ale sale, în general când vine vorba de mâncare.

„Cea mică e foarte bine. Am lăsat-o acasă mai devreme, am fost în parc. Trebuie să învăț să îi mai spun nu. Nu prea pot. Sper să nu devină prea răsfățată. Îi place aceleași lucruri care îmi plac și mie: înghețata, dulciurile, mâncarea în general, slava Domnului că nu ne chinuim cu ea pe partea aceasta”, a adăugat vedeta.

Cum stă cu dragostea Bogdan Vlădău

Bogdan Vlădău nu a scăpat „nechestionat” nici când vine vorba de dragoste. Bărbatul a menționat însă că, momentan, ceea ce îl interesează cu adevărat este starea fetiței lui și partea profesională.

„Nu m-am focusat deloc pe partea cu dragostea. M-am focusat pe mine, pe fetița mea, pe business, dar pe partea aceasta nu am putut să intru. Nu țin neapărat să mă însor mâine sau poimâine, nici nu știu dacă o să o mai fac! Sper să nu rămân totuși un burlac”, a mai spus Bogdan Vlădău.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
Monden
Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
Monden
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema
Monden
Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema
Gina Pistol a dat de belea! Prezentatoarea TV a rămas imobilizată, când se aștepta mai puțin. Ce s-a întâmplat
Monden
Gina Pistol a dat de belea! Prezentatoarea TV a rămas imobilizată, când se aștepta mai puțin. Ce s-a întâmplat
Marcel Pavel l-a pus la zid pe Dorian Popa la TV: „Umflat cu pompa ești dumneata” (VIDEO)
Monden
Marcel Pavel l-a pus la zid pe Dorian Popa la TV: „Umflat cu pompa ești dumneata” (VIDEO)
Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță
Monden
Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță
Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
Monden
Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Monden
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Raluka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste: „Relația noastră a crescut în timp”. Ce a declarat artista despre căsătorie
Monden
Raluka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste: „Relația noastră a crescut în timp”. Ce a declarat artista despre căsătorie
Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Au făcut publice și primele imagini de la momentul special (FOTO)
Monden
Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Au făcut publice și primele imagini de la momentul special (FOTO)
Ultima oră
15:34 - Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
15:16 - Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova
15:13 - Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
14:59 - Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
14:52 - Atac terorist în Manchester. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Bilanțul morților
14:46 - Generația Z schimbă joburile mai repede ca oricând. Ce impresie creează CV-ul lor în fața angajaților
14:41 - Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Expoziție unică dedicată Reginei Maria
14:40 - Trucuri pentru reducerea facturii la energie. Ce trebuie să faci dacă ai centrală termică de apartament
14:31 - Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema
14:11 - Raportul privind dosarul lui Călin Georgescu, discutat de Nicușor Dan cu liderii europeni: „O să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public”