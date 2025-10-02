Bogdan Vlădău și Gina Chirilă . Cei doi au împreună o fetiță, Katia, și, deși nu mai împărtășesc sentimente de iubire unul față de celălalt, fiica lor este cea care menține relația dintre ei foarte bună.

Recent, Bogdan Vlădău a oferit primele declarații despre noua relație pe care mama fetiței lui o are. Acesta a dezvăluit că nu știe nimic despre asta și crede că, dacă ar fi așa, frumoasa blondină i-ar fi spus.

Ce a spus Bogdan Vlădău despre noul iubit al Ginei Chirilă

„Nu știu absolut nimic. Habar nu am. Cred că, dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune și mie. Totuși suntem prieteni foarte buni. Noi păstrăm contactul, avem grijă de fetiță. Dacă voi știți mai multe, probabil că vom vedea”, a mărturisit Bogdan Vlădău pentru

Ce fel de tată este bărbatul

Bogdan a afirmat că este un tată destul de permisiv și îi este greu să o refuze pe cea mică. Mai mult decât atât, bărbatul a dezvăluit că fiica lui îi seamănă foarte tare și are cam aceleiași preferințe ca ale sale, în general când vine vorba de mâncare.

„Cea mică e foarte bine. Am lăsat-o acasă mai devreme, am fost în parc. Trebuie să învăț să îi mai spun nu. Nu prea pot. Sper să nu devină prea răsfățată. Îi place aceleași lucruri care îmi plac și mie: înghețata, dulciurile, mâncarea în general, slava Domnului că nu ne chinuim cu ea pe partea aceasta”, a adăugat vedeta.

Cum stă cu dragostea Bogdan Vlădău

Bogdan Vlădău nu a scăpat „nechestionat” nici când vine vorba de dragoste. Bărbatul a menționat însă că, momentan, ceea ce îl interesează cu adevărat este starea fetiței lui și partea profesională.

„Nu m-am focusat deloc pe partea cu dragostea. M-am focusat pe mine, pe fetița mea, pe business, dar pe partea aceasta nu am putut să intru. Nu țin neapărat să mă însor mâine sau poimâine, nici nu știu dacă o să o mai fac! Sper să nu rămân totuși un burlac”, a mai spus Bogdan Vlădău.