B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Gina Chirilă, confesiuni cu ocazia aniversării! Ce a postat fosta parteneră a lui Bogdan Vlădău

Gina Chirilă, confesiuni cu ocazia aniversării! Ce a postat fosta parteneră a lui Bogdan Vlădău

Elena Boruz
08 aug. 2025, 11:45
Gina Chirilă, confesiuni cu ocazia aniversării! Ce a postat fosta parteneră a lui Bogdan Vlădău
Sursă foto: Instagram/@ginachirila

Gina Chirilă a împlinit 31 de ani! Femeia a făcut o postare emoționantă, prin care a mărturisit sentimentele care o încearcă, dar și lecțiile învățate de-a lungul timpului.

Femeia are o fiică superbă, născută în timpul relației avute cu Bogdan Vlădău. Cei doi s-au separat în urmă cu un an, după 11 ani de relație.

Cuprins:

  • Ce mesaj a postat Gina Chirilă: „Am trecut prin foc”
  • Ce a declarat Bogdan Vlădău despre despărțirea de Gina Chirilă: „Asta m-a omorât cel mai tare”

Ce mesaj a postat Gina Chirilă: „Am trecut prin foc”

Gina Chirilă a scris pe rețelele de socializare un mesaj, cu ocazia zilei de naștere. Femeia a mărturisit că a învățat cât de importantă este iubire de sine, dar și că, în sfârșit, își „dă voie” să simtă totul și să primească tot ce i se cuvine.

„Astăzi nu sărbătoresc doar o zi în plus, ci o femeie care a învățat să se întoarcă la sine, să-și vindece rănile cu blândețe și să-și recunoască puterea, chiar și în cele mai tăcute momente. Am trecut prin foc și am ales să nu mă ard, ci să mă transform. Am învățat că iubirea de sine nu e egoism, ci temelie. Că puterea nu înseamnă să nu cazi, ci să te ridici cu mai multă inimă. Azi, îmi dau voie să fiu exact așa cum sunt. Să primesc. Să simt. Să iubesc. Să cresc”, a declarat Gina Chirilă, pe Instagram.

Ce a declarat Bogdan Vlădău despre despărțirea de Gina Chirilă: „Asta m-a omorât cel mai tare”

Deși nu au existat pre multe declarații, cu privire la ruptură dintre cei doi, Bogdan Vlădău a făcut declarații recent despre ce l-a „consumat” cel mai tare, atunci când s-a despărțit de mama copilului lui. Conform acestuia, faptul că timpul petrecut cu fetița lui s-a micșorat considerabil, l-a măcinat tare mult în primă fază.

„E sentimentul ăla foarte pregnant de eșec, așa, cel puțin eu l-am avut. Era foarte pregnant și mi-a fost foarte greu să mă gândesc că oricât aș vrea eu, nu o să pot să petrec la fel de mult timp cu fetița. Asta m-a omorât cel mai tare într-o primă fază„, a declarat Bogdan Vlădău la Summer Star, potrivit spynews.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
Monden
Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
Iustin Petrescu rupe tăcerea. Prin ce greutăți a trecut în ultima perioadă? „Nu mai vreau să trăiesc”
Monden
Iustin Petrescu rupe tăcerea. Prin ce greutăți a trecut în ultima perioadă? „Nu mai vreau să trăiesc”
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
Externe
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
Gheorghe Turda, dezvăluiri de la petrecerile organizate de Ion Iliescu. „Nu voia lux, nu făcea chermeze pe la vreun local de fițe”
Monden
Gheorghe Turda, dezvăluiri de la petrecerile organizate de Ion Iliescu. „Nu voia lux, nu făcea chermeze pe la vreun local de fițe”
Florin Dumitrescu, de nerecunoscut. Schimbarea de look nu a fost pe placul soției: „Îmi e rușine să ies cu el”
Monden
Florin Dumitrescu, de nerecunoscut. Schimbarea de look nu a fost pe placul soției: „Îmi e rușine să ies cu el”
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Externe
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Larisa Iordache, mărturisiri sincere despre provocările vieții de mamă: „Cred că asta ne obosește mai tare” (FOTO)
Monden
Larisa Iordache, mărturisiri sincere despre provocările vieții de mamă: „Cred că asta ne obosește mai tare” (FOTO)
Ella Vișan, concurenta de la „Insula Iubirii”, i-a cerut scuze mamei sale pentru ipostazele în care a apărut în emisiune! Ce a postat blondina
Monden
Ella Vișan, concurenta de la „Insula Iubirii”, i-a cerut scuze mamei sale pentru ipostazele în care a apărut în emisiune! Ce a postat blondina
Feli Donose, relație specială cu fiica ei, Nora Luna. Ce dezvăluiri a făcut artista din culisele relației mamă-fiică
Monden
Feli Donose, relație specială cu fiica ei, Nora Luna. Ce dezvăluiri a făcut artista din culisele relației mamă-fiică
Mihaela Rădulescu, primul mesaj emoționant de când a fost înmormântat Felix Baumgartner. Ce a scris românca pe rețelele de socializare
Monden
Mihaela Rădulescu, primul mesaj emoționant de când a fost înmormântat Felix Baumgartner. Ce a scris românca pe rețelele de socializare
Ultima oră
12:15 - Accident rutier, în județul Alba. O fetiță de 12 ani a fost lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat mai exact
11:58 - Un băiat de 13 ani a provocat un accident rutier, după ce a furat mașina tatălui. Cine a anunțat poliția
11:55 - Cum se tratează corect ulciorul la ochi? Avertismentul specialiștilor
11:48 - Un gigant american declanșează concedieri în masă la o fabrică din România. Războiul din Ucraina și inflația, invocate pentru restructurări
11:24 - (VIDEO) Clipe de coșmar pentru o mamă româncă, stabilită în Belgia. Și-a dus copilul la creșă, însă ce a urmat a fost de-a dreptul șocant!
11:11 - Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”
10:57 - Accident grav în Prahova. O femeie a murit după ce a căzut cu mașina într-o râpă. Ce s-a întâmplat cu ceilalți pasageri
10:38 - Acuzații de „blat” la Insula Iubirii 2025: „Jaguarul e un actor angajat ca să pară așa cum e”
10:31 - Jaf supraestimat. Un hoț a furat un ceas de la un turist, însă acesta valora mult mai puțin decât ar fi crezut
10:22 - Accident teribil pe Drumul Expres Craiova-Pitești. În urma impactului au rezultat trei victime! Ce au transmis autoritățile