Gina Chirilă, confesiuni cu ocazia aniversării! Ce a postat fosta parteneră a lui Bogdan Vlădău

Gina Chirilă a împlinit 31 de ani! a făcut o postare emoționantă, prin care a mărturisit sentimentele care o încearcă, dar și lecțiile învățate de-a lungul timpului.

Femeia are o fiică superbă, născută în timpul relației avute cu Cei doi s-au separat în urmă cu un an, după 11 ani de relație.

Ce mesaj a postat Gina Chirilă: „Am trecut prin foc”

Ce a declarat Bogdan Vlădău despre despărțirea de Gina Chirilă: „Asta m-a omorât cel mai tare”

Gina Chirilă a scris pe rețelele de socializare un mesaj, cu ocazia zilei de naștere. Femeia a mărturisit că a învățat cât de importantă este iubire de sine, dar și că, în sfârșit, își „dă voie” să simtă totul și să primească tot ce i se cuvine.

„Astăzi nu sărbătoresc doar o zi în plus, ci o femeie care a învățat să se întoarcă la sine, să-și vindece rănile cu blândețe și să-și recunoască puterea, chiar și în cele mai tăcute momente. Am trecut prin foc și am ales să nu mă ard, ci să mă transform. Am învățat că iubirea de sine nu e egoism, ci temelie. Că puterea nu înseamnă să nu cazi, ci să te ridici cu mai multă inimă. Azi, îmi dau voie să fiu exact așa cum sunt. Să primesc. Să simt. Să iubesc. Să cresc”, a declarat Gina Chirilă, pe Instagram.

Deși nu au existat pre multe declarații, cu privire la ruptură dintre cei doi, Bogdan Vlădău a făcut declarații recent despre ce l-a „consumat” cel mai tare, atunci când s-a despărțit de mama copilului lui. Conform acestuia, faptul că timpul petrecut cu fetița lui s-a micșorat considerabil, l-a măcinat tare mult în primă fază.

„E sentimentul ăla foarte pregnant de eșec, așa, cel puțin eu l-am avut. Era foarte pregnant și mi-a fost foarte greu să mă gândesc că oricât aș vrea eu, nu o să pot să petrec la fel de mult timp cu fetița. Asta m-a omorât cel mai tare într-o primă fază„, a declarat Bogdan Vlădău la Summer Star, potrivit