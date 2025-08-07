B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul

Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul

Răzvan Adrian
07 aug. 2025, 22:03
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
Brad Pitt. Sursa foto: Hepta - Bestimage / PHILIPPE NANCHINO / MPS AGENCY Â©

Într-o zi plină de durere pentru celebrul actor Brad Pitt, la aflarea vestei că mama lui a murit, acesta a hotărât că trebuie să filmeze în continuare. Vedeta a fost văzută lucrând pe platourile de filmare din California, iar acesta nu a făcut niciun comentariu legat de pierdere, relatează Click!

Cuprins:

  • Cum a fost surprins Brad Pitt pe platourile de filmare
  • Cine a fost Jane Pitt
  • Ce mesaj i-a transmis Pitt mamei sale înainte să moară

Cum a fost surprins Brad Pitt pe platourile de filmare

Pe 5 august, în California, Brad Pitt a fost surprins filmând pentru „The Continuing Adventures of Cliff Booth”, noul său proiect cinematografic. În aceeași zi, mama sa, Jane Etta Pitt, s-a stins din viață la 84 de ani, potrivit unui anunț făcut de către presa americană.

Fotografiile publicate de Daily Mail, și preluate de Entertaimentnow, îl arată pe actor vizibil afectat, dar stăpân pe situație. Deși nu se cunoaște dacă vestea morții a venit înainte sau după filmări, Pitt și-a continuat activitatea fără a atrage atenție asupra lui.

Cine a fost Jane Pitt

Jane Pitt, mama lui Brad Pitt, s-a născut în 13 august 1940, iar aceasta a fost consilier școlar și învățătoare, o femeie dedicată familiei și educației, care și-a crescut cei trei copii, împreună cu soțul ei William Pitt.

Dacă o cunoșteai pe Grammy, știai că avea cea mai mare inimă… Era dragostea în forma ei cea mai pură”, a scris nepoata lui Brad, Sydney Pitt, într-un omagiu postat pe Instagram, potrivit Entertaimentnow.

Ce mesaj i-a transmis Pitt mamei sale înainte să moară

Într-o apariție la emisiunea Today Show, în iunie, Brad Pitt, a vorbit despre mama lui când își promova filmul său despre Formula 1: “Trebuie să-i spun ‘bună’ mamei mele, pentru că se uită la tine în fiecare dimineață.”, a spus acestea potrivit sursei citate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
Externe
Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
O întâlnire între Trump și Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare. Ce condiție a pus liderul rus
Externe
O întâlnire între Trump și Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare. Ce condiție a pus liderul rus
Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute
Externe
Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Externe
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Un bărbat din Germania și-a „furat” propriul autoturism. Cum a reușit acesta
Externe
Un bărbat din Germania și-a „furat” propriul autoturism. Cum a reușit acesta
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Externe
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Un mire a rostit numele fostei iubite în timpul jurămintelor. Cum a reacționat mireasa
Externe
Un mire a rostit numele fostei iubite în timpul jurămintelor. Cum a reacționat mireasa
În zi de doliu național, ministra Oana Țoiu a plecat la Kiev
Externe
În zi de doliu național, ministra Oana Țoiu a plecat la Kiev
Un soldat american a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații secrete
Externe
Un soldat american a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații secrete
Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile”
Externe
Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile”
Ultima oră
00:10 - CFR Cluj, învinsă cu 1-2 de Sporting Braga, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut la ea acasă
23:59 - Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
23:49 - Spectacol total în Bănie! Universitatea Craiova zdrobește Spartak Trnava cu 3-0 și face un pas mare spre calificare
23:36 - Revenire spectaculoasă: FCSB a învins Drita, după ce fusese condusă cu 0-2
23:26 - Alimentul proteic, viral pe TikTok. Nutriționiștii îl recomandă chiar și celor care vor să slăbească
23:25 - Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
23:19 - Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)
23:02 - Când pui sarea contează mai mult decât câtă pui. Care este regula esențială pe care bucătarii o uită mereu
22:55 - Iustin Petrescu rupe tăcerea. Prin ce greutăți a trecut în ultima perioadă? „Nu mai vreau să trăiesc”
22:35 - Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse