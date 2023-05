Brigitte Pastramă, pusă într-o situație stânjenitoare de fiica sa: „M-am speriat foarte tare. M-am pus în genunchi și eu și Florin”

Recent, Brigitte Pastramă a povestit o situație stânjenitoare în care a fost pusă de fiica ei.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a recunoscut că a reușit să se mute în Dubai, după ce s-a împrumutat la sora ei și a vândut mai multe bunuri din România.

Brigitte Pastramă, pusă într-o situație stânjenitoare de fiica sa

Recent, Brigitte Pastramă a povestit cum a făcut rost de 100.000 de euro ca să îşi cumpere o casă Dubai. Fosta soție a lui Ilie Năstase s-a mutat în spectaculosul oraș pentru a-i oferi fiicei sale un viitor mai bun. Însă viața în Dubai nu e deloc Rai pentru celebra Brigitte.

„Am vrut să o mut pe Sara într-o țară unde nu are acces la anumite substanțe și e greu accesibil și alcoolul. Am fost speriată de anturajul în care era și am un deja vu cu fiul meu. M-am felicitat că a fost o idee bună, dar și o investiție imobiliară. A fost un pas greu, însă acolo e greu să dai înapoi”, a declarat vedeta, potrivit .

Însă, pentru a face acest pas, Brigitte Pastramă a făcut multe sacrificii și a vândut mai multe imobile în București pentru a-și putea permite o casă acolo. Deși nu trăiește în luxul de acasă, vedeta își dorește să îi asigure un viitor bun fiicei sale.

„Am renunțat la confortul de acasă… N-am avut posibilitatea să cumpăr o casă mare. Am vândut două apartamente să iau acolo o căsuță. (…) Pentru mine sunt niște sacrificii. Am renunțat la casa de 420 mp din România . Acolo am o mașină second hand, pentru că atât mi-am permis să cumpăr cu banii jos”, a mai povestit Brigitte Pastramă.

Fiica vedeti nu a fost încântată de decizia mamei sale

Sara, fiica vedetei, nu a fost deloc încântată de decizia luată de mama ei, însă nu a avut de ales. Brigitte are o teamă legată de fata ei și nu își dorește să treacă prin aceeași situație prin care a trecut și cu băiatul cel mare.

„De ce aș muta copilul și să o las cu o bonă, iar eu să stau în țară?! N-aș realiza nimic. (…) Sara nu putea să studieze acolo fără ca unul dintre părinți să aibă buletin în Dubai. Fiicei mele nu i-a picat bine. Sara nu apreciază momentan efortul pe care eu l-am făcut. Mie mi-a fost greu ca să îmi fac rezidența. (…) Îmi doresc să o susțin pe Sara în studii, iar ea va alege după ce vrea să facă. Sunt o mamă care a crescut singură doi copii. De multe ori n-am putut să îl țin în frâu pe fiul meu”.

În emisiunea lui Teo Trandafir, soția lui Florin Pastramă a mărturisit că a avut parte de o situație îngrijorătoare, după ce fiica ei a venit acasă de la o petrecere, unde consumase alcool.

„Am avut un incident înainte de a lua această decizie. E o sumă mare de bani pe care am investit-o în casă. Nu am avut altă șansă cu Sara. A fost la un studio și a venit acasă după ce a băut. M-am și am zis că orice s-ar întâmpla… M-am pus în genunchi și eu și Florin”.

Deși nu avea banii necesari să se mute într-o altă țară, Brigitte Pastramă s-a rugat la Dumnezeu, apoi a găsit o cale de a strânge suma necesară. Vedeta a recunoscut că s-a împrumutat și de la sora ei pentru a plăti taxele în Dubai.

„Aveam cam 200.000 de euro în cont, dar restul nu îi aveam. Mi-a dat și sora mea bani cu împrumut, am vândut și o mașină”.