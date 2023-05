Britney Spears a făcut pace cu mama ei, după ani întregi de conflicte: „Recunoscătoare că putem bea o cafea împreună după 14 ani”

Britney Spears a dezvăluit, prin intermediul unei postări pe Instagram, că a făcut pace cu mama ei și că aceasta i-a trecut pragul casei pentru prima dată în trei ani, relatează , citat de Profm.ro.

„A trecut atât de mult timp”

„Draga mea mamă a apărut în pragul casei mele după trei ani… a trecut atât de mult timp. În ceea ce privește familia, există întotdeauna lucruri care trebuie rezolvate, dar timpul vindecă toate rănile” , și-a început mărturisirea, sugerând că a putut sta față în față cu femeia care i-a dar viață pentru a repara situația complicată în care se află de atât de mult timp.

„După ce am putut să-i comunic ceea ce am ținut în mine atâta vreme, mă simt binecuvântată că am putut încerca să aranjăm lucrurile. Te iubesc atât de mult! Sunt recunoscătoare că putem bea o cafea împreună după 14 ani! Hai să mergem la cumpărături data viitoare”, a continuat Britney.

De la ce a pornit conflictul dintre Britney Spears și mama sa