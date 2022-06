Dan Șucu, protagonistul unuia dintre cele mai scumpe divorțuri. Câți bani au ajuns în conturile Cameliei Șucu după despărțire

De curând, oficialii grupării de lângă Podul Grant din Capitală au anunțat că afaceristul Dan Șucu, patronul Mobexpert al FC Rapid Bucureşti, acesta urmând a deţine 50% din acţiunile clubului, celelalte 50% fiind deţinute de Victor Angelescu.

Învestitorul de la „Imperiul Leilor” are o familie frumoasă alături de fosta jurnalistă, Diana Lăscărescu. Însă, puțină lume își mai amintește faptul că omul de afaceri a fost protagonistul unuia dintre din România.

Divorțul lui Dan Șucu de soție l-a lăsat fără o bună parte din avere

În viața personală a lui Dan Șucu, lucrurile au stat puțin diferit la capitolul iubire. Acesta s-a căsătorit la vârsta doar 21 de ani cu Camelia Șucu, cea care i-a fost alături până în anul 2007 și au împreună două fete. Atunci când omul de afaceri s-a hotărât să plece de acasă, Camelia a povestit că i s-a frânt inima.

„(n.r. Te-ai căsătorit încă din facultate?) În anul II, iar în anul III deja am născut-o pe Ioana. Oamenii se cunoșteau la fel că și acum, se îndrăgosteau la fel că și acum, dar nu puteau sta împreună la fel că acum, pentru că erau niște rigori sociale. Nici noi nu am fi putut să stam împreună necăsătoriți, și, pentru că ne iubeam și ne doream să fim alături zi și noapte, am făcut pasul acesta. Noi chiar voiam să fim împreună”, mărturisea Camelia Șucu.

Chiar dacă nu a fost o despărțire cu scandal, procesul de divorț a durat aproximativ doi ani din cauza averii pe care o aveau de împărțit. La acea vreme presa scria că Dan Șucu i-a oferit fostei soții nu mai puțin de pentru a renunța la acțiunile din firmele grupului Mobexpert.

Camelia Șucu a recunoscut că la începutul afacerii Mobexpert nu s-a gândit că într-o zi soțul ei o să rămână cu întreaga companie.

„A fost foarte dureros. A rămas doar o întrebare la care zâmbesc. În continuare mă întâlnesc cu oameni (sau primesc mesaje pe Facebook) care îmi mulțumesc că și-au cumpărat mobilă de la Mobexpert, sau persoane care mă roagă să le rezolv problemele asociindu-mă în continuare cu Mobexpert, având impresia că sunt în continuare acolo. Din fericire, am păstrat legături foarte bune cu echipa de acolo, nu ezit niciodată să iau legătura cu ei, dacă am un client care ar putea să fie ajutat de ei, îi contactez. Și eu mai cred așa, că, indiferent ce vrei să faci, binele tot învinge”, a spus Camelia Șucu într-un interviu acordat celor de la

Dan Șucu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Diana Lăscărescu

Dan Șucu și Diana au o căsnicie de 16 ani și se iubesc foarte mult. Deși sunt un cuplu foarte cunoscut, cei doi preferă să fie discreți cu viața lor, iar aparițiile la evenimente mondene ale soției afaceristului sunt destul de rare. Aceștia au o familie fericită și sunt părinții a doi copii frumoși, de 14 și 12 ani.

Diana a renunțat la apariția pe micile ecrane în urmă cu șapte ani și a decis să intre în domeniul antreprenoriatului . Într-un interviu Diana Șucu a mărturisit că soțul ei este romantic și un perfecționist, care nu întârzie niciodată.

„Îmi place tare mult că Dan îşi exprimă trăirile, sentimentele, stările. Îmi place când îmi spune în fiecare dimineaţă „Te iubesc!” Tot ce am mai scump pe lume am primit de la soţul meu. Soţul meu, fiind perfecţionist, nu întârzie niciodată niciunde, astfel că întotdeauna mă păcăleşte atunci când mergem cu avionul şi-mi spune o cu totul altă oră decât cea reală. Şi uite-aşa ajungem la aeroport cu 3 ore înainte de decolare. La petreceri se întâmplă acelaşi lucru, aproape întotdeauna ajungem primii, parcă am câştiga un premiu”, a spus Diana Șucu pentru OK! Magazine.