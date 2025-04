„Când aveau bani, mama și tata îmi cumpărau, de Paște, pantofiori noi de lac, dar și rochițe cu floricele și cu dantelă”. Ce își aduce aminte Natalia Guberna din copilărie

din copilărie. Solista Natalia Guberna își amintește cu nostalgie de și de cum petrecea pascale, conform .

Ce spune artista

„În copilărie, când aveau bani, mama și tata îmi cumpărau, de Paște, pantofiori noi de lac, dar și rochițe cu floricele și cu dantelă. Îmi amintesc că, de bucurie că primisem, am ieșit în fața blocului, ca să mă vadă copiii, dar, din repezeală, m-am împiedicat de grătarul din fața scării și am căzut. M-am accidentat rău la genunchi. Și acum mai am semnul de la rana din acea zi”, a spus artista.

Bunica artistei îi spunea acesteia că de Paște este bine să se înnoiască.

„Bunica îmi spunea că este bine să te înnoiești, de Sărbătorile Pascale, ca să fii sănătos tot anul, pentru purificarea corpului și a sufletului. La țară se făcea și curățenie generală, în casă, schimbam perdelele, scuturam. Iar în Duminica de Paște cu toții mergeam la biserică, în haine, noi, pentru a asista la slujbă. La întoarcere, ne strângeam cu toții, în jurul mesei”, a adăugat aceasta.