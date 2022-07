Când și-a descoperit Mihai Bobonete pasiunea pentru stand-up și actorie: „Tata a fost puțin sceptic și puțin dezamăgit, dar mama...”

La întrebarea despre cum era Mihai în copilărie, actorul a recunoscut că „Nu mai țin minte cât de pontos eram, dar sigur făceam năzbâtii în măsura în care orice copil le făcea pe atunci. Îmi aduc aminte că am dat un stilou cu peniță de aur care costa 300 de lei pe o surpriză Turbo care nu se prea găsea… A, și pentru o curea, dar cureaua doar am simțit-o. (râde) Era frumos că mă puteam plimba dintr-un loc în altul și a fost bine că mi-am prins și bunicii în putere, pentru că mi-au dat ceea ce îmi lipsea de la părinți. În general, pentru copilăria pe care am avut-o, pentru că, pe lângă traumele aferente perioadei, ea vine la pachet și cu multă fericire.”

În ceea ce privește reacția părinților la aflarea veștii că va renunța la inginerie, el a mărturisit despre tatăl lui că a fost ” puțin sceptic și puțin dezamăgit, dar mama mi-a fost aproape și mi-a suflat în pânze vântul necesar călătoriei mele în viață.”, a mai spus actorul pentru sursa citată.