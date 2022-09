„Cârcotaşa” Ioana Petric a făcut o dezvăluire surprinzătoare. Cu cine se iubește prezentatoarea: „Avem o relaţie la distanţă”

Cu toate că apare pe micul ecran de ani buni, avansând de la statutul de „Bebelușă” la cel de gazdă, a rămas una dintre cele mai discrete vedete din showbiz-ul românesc.

De curând, Ioana Petric, prezentatoarea „ ” și a emisiunii „Hai cu fetele”, a venit cu o noutate la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Se pare că aceasta trăiește o frumoasă poveste de iubire.

Ioana Petric trăieşte o poveste de dragoste la distanţă

La petrecerea organizată de postul Prima TV cu ocazia lansării grilei de toamnă, prezentatoare , vorbind despre relația pe care o are de aproape doi ani, potrivit click.ro.

„După o vacanţă lungă şi frumoasă am început filmările. M-am plimbat, am fost în Cipru, în Grecia, apoi în Portugalia, după care iarăşi în Grecia, pe urmă prin ţară pe la noi, am avut un proiect.

Toată vacanţa am petrecut şi cu gaşca de prieteni, şi cu iubitul meu, cu prietenele cu care fac surf. Cu iubitul meu, care e din Cluj-Napoca, sunt deja de doi ani.

Momentan , de copii, faza e că avem o relaţie la distanţă, nu locuim în acelaşi oraş, încă încercăm să funcţionăm aşa. Ne ştim de când eram mici, din clasa a V-a”, ne-a povestit Ioana Petric.

Cine e Bogdan Nicolai de la Cronica Cârcotașilor

în sezonul cu numărul 46. Este vorba despre un nou membru al echipei de la Prima TV, Bogdan Nicolai.

Acesta are în cadrul emisiunii o rubrică inspirată din proiectul său din online, Săptămână pierdută, un proiect bazat pe satiră.

Bogdan Nicolai este foarte entuziasmat să apară în emisiunea Cronica cârcotașilor și a precizat că este fericit să facă parte din „armata puternică” de la Prima TV.

„Este un show online care îşi propune să schimbe reflexele sociale greşite cu ajutorul satirei. Ţinta mea stă, în permanenţă, pe formatorii de tradiţii şi obiceiuri grobiene, pe cei care ne fac adesea să simţim că pierdem săptămâni, luni, ani într-o Românie rămasă pe loc. Am fost bucuros să mă înrolez în armata mereu puternică a «Cronicii» pentru că avem acelaşi scop şi aceleaşi arme”, a spus el, potrivit