Cardi B se declară dezamăgită de administrația Biden și spune că nu va mai vota în 2024: „Oamenii au fost trădați”

Într-un interviu pentru Rolling Stone, publicat pe 16 mai, Cardi B, în vârstă de 31 de ani, a vorbit despre dezamăgirea ei față de anumiți democrați pe care i-a susținut anterior – și a afirmat că nu va vota la alegerile prezidențiale din 2024. „Nu mă încurc cu niciunul dintre ei,” spune Cardi despre .

Cardi B a vorbit despre costul vieții și banii investiți în războaiele externe

Deși artista este deseori foarte activă din punct de vedere politic și și-a exprimat sprijinul pentru președintele Biden înainte de alegerile din 2020, chiar pornind conversații cu senatorul Bernie Sanders și Biden însuși, ea a adăugat că a simțit „straturi și straturi de dezamăgire” din partea administrației. Cardi i-a spus gazdei de radio L.A. Big Boy că nu va vota la viitoarele alegeri, conform .

„Simt că oamenii au fost trădați”, spune ea revistei, invocând probleme legate de costul vieții, salarii mici și probleme atât interne, cât și externe, sugerând războaiele în curs din Gaza și Ucraina.

„Este de parcă, la naiba, nu le mai pasă de nimeni altcineva”, spune ea pentru Rolling Stone. „Și atunci chiar mă enervează că există soluții dar nu se aplică. Știu că există o soluție pentru că văd cum cheltuim miliarde de dolari pentru orice lucru nenorocit.”

Deși nu a discutat în mod direct despre războiul Israelului din Gaza, artista adaugă că are îngrijorări cu privire la faptul că ea și alți artiști de culoare ar fi hărțuiți dacă ar vorbi împotriva lui.

„Există țări [în care] copii sunt uciși în fiecare zi, dar pentru că [SUA] nu vor beneficia de pe urma acestei țări, ei nu vor ajuta. Nu-mi place că America are această pelerină de supererou. Nu am făcut niciodată nimic pentru a fi supereroi. Am făcut doar lucruri pentru confortul nostru.”