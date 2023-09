Care este, de fapt, starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu: „Am primit foarte multe mesaje de compătimire”

Irinel Columbeanu, fostul milionar și fost soț al Monicăi Gabor, a dezmințit recent zvonurile privind problemele sale de sănătate și presupusa sa suferință recentă de accident vascular cerebral (AVC). Acesta a fost subiectul de îngrijorare pentru mulți după o apariție într-o emisiune online, unde s-au observat dificultăți de vorbire și alte semne, relatează .

Irinel Columbeanu neagă zvonurile despre AVC și clarifică starea sa de sănătate

Irinel Columbeanu a fost invitat în emisiunea online „Fitză cu Adiță,” și observatorii au remarcat dificultăți în vorbire, neobișnuite pentru el. De asemenea, au observat că își ține ochiul drept parțial închis și are probleme în a duce paharul la gură. Acest lucru a stârnit îngrijorări și speculații cu privire la starea sa de sănătate, inclusiv zvonuri despre un AVC recent.

Cu toate acestea, Irinel Columbeanu a negat cu fermitate aceste zvonuri. El a subliniat că nu a suferit niciun AVC și că nu are alte probleme de sănătate grave. A fost deranjat de apariția acestor informații în presă, considerând că acestea ar putea fi generate doar în scopuri de trafic.

„Am primit multe telefoane de la apropiați, care m-au întrebat dacă sunt bine, dacă e adevărat ce s-a scris în presă. Nu este adevărat, nu am făcut niciun atac cerebral (recent, n. red.). Nu știu de ce au apărut acele știri. Probabil pentru trafic. E doar o supoziție de-a mea, nu aș vrea să acuz pe nimeni. Pe mine m-a deranjat foarte tare. S-au speriat destul de rău oamenii care îmi sunt apropiați. Am primit foarte multe mesaje de compătimire, ca să spun așa. Eu le-am spus că nu au de ce să-și facă griji.

Dacă acele zvonuri ar fi fost reale, nu aș mai fi putut să vorbesc așa în aceste momente. Eu nu am alte afecțiuni. Am primit o medicație de la o doamnă doctor psiholog, pentru memorie. Asta e tot. Chiar am și ajutat alte persoane care aveau cunoștințe ce se confruntau cu aceste probleme de memorie. Le-am spus ce medicament iau eu, care mă ajută în acest sens”, a declarat Irinel Columbeanu pentru .