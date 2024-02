Care sunt motivele care stârnesc cearta între Alexia Eram și Mario Fresh

Participarea la emisiunea ”America Express” i-a sporit cota de popularitate Alexiei Eram, publicul telespectator îndrăgind-o atât pe ea, cât și pe fratele ei pentru naturalețe, bun simț și competitivitate.

, într-un interviu acordat Viva, cum și-a cunoscut iubitul, Mario Fresh, dar și de la ce pornesc neînțelegerile dintre ei.

Cum l-a cunoscut Alexia Eram pe Mario Fresh

Alexia Eram spune că prima întâlnire cu Mario Fresh a avut-o la aniversarea ei, unde el a fost invitat să cânte. Ulterior, s-au regăsit după un an, participând la același eveniment.

”Relația noastră a început în 2016, aveam 16 ani și șapte ani mai târziu, iată-ne, tot împreună. Prima oară, Mario a venit să cânte la ziua mea de naștere, când am împlinit 15 ani, ca invitat surpriză, îl știam din mediul online și îmi plăcea de el ca și artist.

Nu atunci ne-am cunoscut oficial. A cântat și a plecat, apoi după un an de zile, ne-am întâlnit la un eveniment. Acolo am făcut cunoștință oficial, am vorbit, ne-am schimbat numerele de telefon și de atunci suntem împreună. Am avut câteva date-uri, prin parc, la niște restaurante de prin parc, așa ca adolescenți și, de atunci, am rămas împreună.”, a declarat Alexia Eram pentru Viva.

Ce motive îi fac să se certe

Î a dezvăluit și care sunt motivele care îi fac să se ceartă.

„Din motive foarte prostești, ca orice cuplu care e de foarte mult timp împreună: ”de ce ți-ai lăsat acolo lucrurile”, ”de ce n-ai făcut cutare lucru”, nu sunt certuri importante. Mario este foarte organizat și ordonat, eu nu, îmi mai las blugii pe canapea.”, a dezvăluit Alexia Eram.

Ce a spus Alexia Eram despre participarea la Power Couple România alături de Mario Fresh

Întrebată ce calități i-ar recomanda pe ea și pe Mario Fresh pentru a se impune într-un show precum ”Power Couple România”, Alexia Eram a dat de înțeles că ar face o echipă foarte bună alături de iubitul ei.

„Eu cu Mario suntem aceeași zodie, așa că avem aproape aceleași calități. Cred că Mario este foarte competitiv, ambițios, amuzant și este foarte atent la detalii, dacă trebuie și mă cunoaște foarte bine.

Deci cred că am face o echipă foarte bună la Power Couple. Sunt o persoană foarte competitivă, extrem de competitivă, cu super multă ambiție, muncitoare, când îmi pun ceva în cap, o fac. Sunt o persoană naturală. Tot timpul o să spun ce gândesc, oamenii spun că sunt amuzantă.”, a spus Alexia Eram.