Carmen Harra, previziuni pentru anul 2023: „Ne dăm seama că ce urmează e o mare schimbare”

Celebra clarvăzătoare, Carmen Harra, a făcut previziuni pentru anul 2023. Conform ei, anul viitor este caracterizat de cifra șapte, una dintre cele mai puternice. Iată ce previziuni a făcut aceasta.

Anul 2023 ar urma să fie plin de încărcătură divină și vindecare, dar și un an benefic din multe puncte de vedere, conform spuselor clarvăzătoarei.

Carmen Harra, despre anul viitor: „Ne așteaptă multe în 2023”

„Ne așteaptă multe în 2023. Dacă o luăm numerologic picăm pe cifra 7, care înseamnă inteligență. Anul acesta e un an a lui Dumnezeu, vine cu încărcătură divină, cu reflexie, trebuie să reflectăm asupra ce ni s-a întâmplat până acum. Din multe puncte de vedere, este un an benefic, însă pentru cei care sunt născuți în cifra 7, Putin, de exemplu, au o schimbare peste noapte a vieții lor, în general. Regina Angliei era cifra 7 și nu a putut să conducă mai mult de 70 de ani, așadar menirea ei s-a încheiat, viața ei, când a intrat în cifra 7. Dacă stăm să reflectăm unde am ajuns, atunci ne dăm seama că ce urmează e o mare schimbare. Numărul 7 poate produce și o trezire a umanității, vine cu niște schimbări absolut incredibile. Pe parcursul anului o să înțelegeți mesajul meu de acum”, a declarat Carmen Harra, pe rețelele de socializare.

Printre cele prezise de Carmen Harra se numără și apariția unei monede care va fi dispusă la nivel global, conform .

„2023 este anul care începe să ne dea sentimentul clar că nu mai continuăm pe sistemul monetar actual și că trebuie să ne concentrăm pe altceva. În anul acesta forțele lumii se întâlnesc și eu anticipez o monedă globală în omenire. Totul devine electronizat, o monedă colectivă. Asta nu înseamnă că mergem spre o globalizare”, a mai adăugat clarvăzătoarea.

Carmen Harra, previziuni despre războiul din Ucraina

„Se termină războiul din Ucraina. Acum spun cu toată convingerea că putem merge în spațiu și că intrarea în spațiu a oamenilor devine clară în 2023. Facem eforturi extraordinare să intrăm în spațiu, pentru că vrem să ne extindem, o să trăim 200 de ani, vom trăi foarte lung și foarte bine. Vom găsi toate metodele de vindecare, 2023 un portal spre multe lucruri miraculoase, greu de anticipat. Extratereștrii există, nu este o fantezie, există”, a menționat Carmen Harra.