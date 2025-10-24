B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”

Ana Beatrice
24 oct. 2025, 20:44
Sursa Foto: Facebook - Carmen Șerban
Cuprins
  1. În câte domenii este specializată, de fapt, Carmen Șerban
  2. Cum s-a schimbat viața vedetei după transformarea fizică din ultimii ani

Carmen Șerban se bucură de o carieră de succes în muzică, construită prin pasiune, ambiție și ani de muncă dedicată. Deși și-a transformat talentul într-o profesie, artista a continuat mereu să învețe și să se perfecționeze în diverse domenii. Aceasta se numără printre vedetele din showbizul românesc cu cele mai multe diplome și calificări profesionale.

În câte domenii este specializată, de fapt, Carmen Șerban

Carmen Șerban a investit constant în educația sa, considerând studiile o prioritate și o bază sigură pentru viitor. Cântăreața spune că, dacă într-o zi nu ar mai cânta, ar avea suficiente competențe pentru a-și continua cariera profesională. Educația sa este impresionantă, fiind specializată în șapte domenii, printre care jurnalism, contabilitate și achiziții publice.

„Am o pregătire educațională foarte vastă! Am terminat un master în comunicare mediatică și publicitate, deci sunt jurnalist, sunt cântăreață, sunt contabil, sunt expert în achiziții publice, sunt expert în devizier construcții, toate diplomele fiind acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației”, a declarat vedeta pentru spynews.ro.

Pe lângă acestea, este calificată ca brutar, confecționer de încălțăminte, regizor și scenarist, domenii complet diferite, dar alese cu pasiune. Artista mărturisește că nu se oprește din a învăța, considerând dezvoltarea continuă cheia oricărui succes profesional.

Cum s-a schimbat viața vedetei după transformarea fizică din ultimii ani

Cântăreața a trecut prin numeroase schimbări pozitive, concentrându-se pe propria evoluție, sănătate și echilibru interior. Ea a reușit să slăbească un număr semnificativ de kilograme, demonstrând determinare și disciplină, mai ales la vârsta maturității. Acesta recunoaște că procesul nu a fost ușor și că rezultatele vin mai greu decât în tinerețe, necesitând răbdare și consecvență.

De asemenea, vedeta a mărturisit că această transformare a fost și una emoțională, născută dintr-un moment dificil care i-a schimbat perspectiva. După acea experiență, a învățat să-și ofere mai mult respect, iubire și recunoștință față de sine. Artista privește acum viața cu mai multă seninătate și își propune să păstreze echilibrul fizic și spiritual dobândit.

