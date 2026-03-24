Zona de nord a Bucureștiului, în special Herăstrău, este recunoscută pentru localurile sale de lux, unde clienții nu plătesc doar pentru mâncare, ci pentru o experiență completă. Designul modern, serviciile atent gândite și atmosfera exclusivistă sunt elemente care definesc aceste restaurante.

Printre localurile care au atras atenția în ultimii ani se numără și restaurantul deținut de Dani Oțil, frecventat atât de persoane publice, cât și de clienți obișnuiți dispuși să plătească mai mult pentru un cadru premium.

Ce găsești în meniul restaurantului din Herăstrău

este situat într-una dintre cele mai scumpe zone din Capitală, în apropierea Parcului Herăstrău, ceea ce influențează direct costurile și, implicit, prețurile din meniu.

Conceptul localului este unul modern, axat pe prezentare atentă și ingrediente de calitate, iar meniul nu este concentrat pe preparate tradiționale românești.

Totuși, pentru cei care caută o variantă apropiată de ciorba clasică, există o opțiune: supa de cocoș de curte cu găluște, singurul preparat din această categorie.

Cât costă, de fapt, o ciorbă la Dani Oțil, la restaurantul din Herăstrău

Prețul pentru supa de cocoș cu găluște este de 38 de lei porția, conform .

Pentru mulți români, suma poate părea ridicată, mai ales în comparație cu restaurantele obișnuite, unde o ciorbă costă, de regulă, între 20 și 30 de lei. Totuși, raportat la zona Herăstrău și la poziționarea premium a restaurantului, prețul este în linie cu oferta din nordul Bucureștiului.

Cum se compară restul preparatelor din meniu

Analizând meniul în ansamblu, se observă că și celelalte preparate se încadrează în același nivel de preț.

Micul dejun pornește de la aproximativ 48-52 de lei, în timp ce pizza poate ajunge până la 78 de lei, în funcție de ingrediente. Felurile principale, precum preparatele din carne sau reinterpretările moderne, depășesc frecvent 80 de lei, iar unele opțiuni trec chiar de pragul de 100 de lei.

În acest context, supa de 38 de lei se situează, de fapt, printre cele mai accesibile preparate din meniu.

Cât costă o ciorbă în Centrul Vechi, la „Lacrimi și Sfinți”

Pentru comparație, restaurantul „Lacrimi și Sfinți”, cunoscut pentru bucătăria tradițională, practică prețuri ușor diferite.

Un exemplu este ciorba de pui a la grec, care costă 34 de lei porția. Localul este frecventat atât de turiști, cât și de români care caută preparate clasice într-un decor specific Centrului Vechi.

Ce prețuri sunt în restaurantele fine dining din România

La polul opus se află restaurantele de fine dining, unde experiența gastronomică este dusă la un alt nivel.

Chef Richard Abou Zaki propune meniuri de degustare care pornesc de la aproximativ 90 de euro pentru 5 preparate și pot ajunge la 150 de euro pentru 10 feluri. Opțional, clienții pot adăuga selecții de vinuri care cresc nota de plată cu zeci de euro, potrivit

Preparatele individuale, precum caviar sau foie gras, au prețuri între 30 și 50 de euro, iar deserturile pot ajunge la aproximativ 20 de euro, reflectând nivelul premium al experienței.