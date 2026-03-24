B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Cât costă o ciorbă la restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău. Prețul te va uimi

Ana Maria
24 mart. 2026, 11:07
Sursa foto: Facebook / @Power Couple
Cuprins
  1. Ce găsești în meniul restaurantului din Herăstrău
  2. Cât costă, de fapt, o ciorbă la Dani Oțil, la restaurantul din Herăstrău
  3. Cum se compară restul preparatelor din meniu
  4. Cât costă o ciorbă în Centrul Vechi, la „Lacrimi și Sfinți”
  5. Ce prețuri sunt în restaurantele fine dining din România

Zona de nord a Bucureștiului, în special Herăstrău, este recunoscută pentru localurile sale de lux, unde clienții nu plătesc doar pentru mâncare, ci pentru o experiență completă. Designul modern, serviciile atent gândite și atmosfera exclusivistă sunt elemente care definesc aceste restaurante.

Printre localurile care au atras atenția în ultimii ani se numără și restaurantul deținut de Dani Oțil, frecventat atât de persoane publice, cât și de clienți obișnuiți dispuși să plătească mai mult pentru un cadru premium.

Ce găsești în meniul restaurantului din Herăstrău

Restaurantul este situat într-una dintre cele mai scumpe zone din Capitală, în apropierea Parcului Herăstrău, ceea ce influențează direct costurile și, implicit, prețurile din meniu.

Conceptul localului este unul modern, axat pe prezentare atentă și ingrediente de calitate, iar meniul nu este concentrat pe preparate tradiționale românești.

Totuși, pentru cei care caută o variantă apropiată de ciorba clasică, există o opțiune: supa de cocoș de curte cu găluște, singurul preparat din această categorie.

Cât costă, de fapt, o ciorbă la Dani Oțil, la restaurantul din Herăstrău

Prețul pentru supa de cocoș cu găluște este de 38 de lei porția, conform Click!.

Pentru mulți români, suma poate părea ridicată, mai ales în comparație cu restaurantele obișnuite, unde o ciorbă costă, de regulă, între 20 și 30 de lei. Totuși, raportat la zona Herăstrău și la poziționarea premium a restaurantului, prețul este în linie cu oferta din nordul Bucureștiului.

Cum se compară restul preparatelor din meniu

Analizând meniul în ansamblu, se observă că și celelalte preparate se încadrează în același nivel de preț.

Micul dejun pornește de la aproximativ 48-52 de lei, în timp ce pizza poate ajunge până la 78 de lei, în funcție de ingrediente. Felurile principale, precum preparatele din carne sau reinterpretările moderne, depășesc frecvent 80 de lei, iar unele opțiuni trec chiar de pragul de 100 de lei.

În acest context, supa de 38 de lei se situează, de fapt, printre cele mai accesibile preparate din meniu.

Cât costă o ciorbă în Centrul Vechi, la „Lacrimi și Sfinți”

Pentru comparație, restaurantul „Lacrimi și Sfinți”, cunoscut pentru bucătăria tradițională, practică prețuri ușor diferite.

Un exemplu este ciorba de pui a la grec, care costă 34 de lei porția. Localul este frecventat atât de turiști, cât și de români care caută preparate clasice într-un decor specific Centrului Vechi.

Ce prețuri sunt în restaurantele fine dining din România

La polul opus se află restaurantele de fine dining, unde experiența gastronomică este dusă la un alt nivel.

Chef Richard Abou Zaki propune meniuri de degustare care pornesc de la aproximativ 90 de euro pentru 5 preparate și pot ajunge la 150 de euro pentru 10 feluri. Opțional, clienții pot adăuga selecții de vinuri care cresc nota de plată cu zeci de euro, potrivit Cancan.

Preparatele individuale, precum caviar sau foie gras, au prețuri între 30 și 50 de euro, iar deserturile pot ajunge la aproximativ 20 de euro, reflectând nivelul premium al experienței.

Tags:
Citește și...
Adela Popescu revine la PRO TV: În ce serial va juca vedeta după o pauză lungă
Monden
Adela Popescu revine la PRO TV: În ce serial va juca vedeta după o pauză lungă
Angela Similea acuză Distrigaz și DSU că piesa “Casa mea” a fost folosită fără acordul ei într-o campanie
Monden
Angela Similea acuză Distrigaz și DSU că piesa “Casa mea” a fost folosită fără acordul ei într-o campanie
Soția lui Ilie Năstase, jefuită în vacanță, într-o destinație preferată de români: „A fost un șoc mare”. Cum s-a întâmplat
Monden
Soția lui Ilie Năstase, jefuită în vacanță, într-o destinație preferată de români: „A fost un șoc mare”. Cum s-a întâmplat
Mirela Vaida participă la Asia Express 2026: De ce a ales vedeta să plece de acasă
Monden
Mirela Vaida participă la Asia Express 2026: De ce a ales vedeta să plece de acasă
Andrei Beleuț, eliminat înainte de unificare. Câți bani a primit după ce a părăsit Survivor
Monden
Andrei Beleuț, eliminat înainte de unificare. Câți bani a primit după ce a părăsit Survivor
O cunoscută actriță de la Hollywood a murit. Carrie Anne Fleming a jucat în mai multe producții horror
Monden
O cunoscută actriță de la Hollywood a murit. Carrie Anne Fleming a jucat în mai multe producții horror
Mara Bănică, după agresarea fiului său: „Sunt bombardată de plângeri despre acest profesor”. Ce măsuri a luat jurnalista
Monden
Mara Bănică, după agresarea fiului său: „Sunt bombardată de plângeri despre acest profesor”. Ce măsuri a luat jurnalista
Anca Țurcașiu are o poveste de viață impresionantă: „Pe mama am cunoscut-o când am mers la școală”
Monden
Anca Țurcașiu are o poveste de viață impresionantă: „Pe mama am cunoscut-o când am mers la școală”
Câți bani cere Andra pentru o cântare la nuntă. Artista și-a mărit tariful după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a plecat de la Pro TV
Monden
Câți bani cere Andra pentru o cântare la nuntă. Artista și-a mărit tariful după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a plecat de la Pro TV
Mara Bănică acuză că fiul ei a fost bătut cu picioarele de un profesor: „Sunt foarte necăjită, bulversată, șocată”
Monden
Mara Bănică acuză că fiul ei a fost bătut cu picioarele de un profesor: „Sunt foarte necăjită, bulversată, șocată”
Ultima oră
12:30 - Ucraina garantează aprovizionarea cu motorină în contextul creșterii prețurilor petrolului
12:29 - Traiul decent devine un lux, iar salariul minim nu mai acoperă nici strictul necesar. Senatorii propun modificarea coșului minim de consum folosit la calculul salariului minim.
12:20 - Românii economisesc mai mult în criză. Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut
12:03 - Profesorii, obligați să treacă pe la psihiatru ca să mai poată preda. Regula intră în vigoare din acest an
12:03 - Călin Georgescu, întâmpinat cu un covor roșu în fața Poliției Buftea: „Adevărul și adevărata putere nu sunt în ceea ce ai, ci în ceea ce dăruiești”
11:46 - Lionel Messi bate un nou record. Starul argentinian a înscris mai multe goluri din lovituri libere decât Pele
11:43 - Percheziții la firme de colectare a deșeurilor. Prejudiciu de 237 milioane de lei
11:41 - Situație grea în Republica Moldova după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Linia electrică principală, oprită. Anunțul făcut de Maia Sandu
11:26 - Decizie neașteptată! Un oraș își schimbă numele ca să atragă mai mulți turiști (VIDEO)
11:16 - Tensiuni majore în PNL și conflict deschis cu PSD. Se conturează scenarii alternative, inclusiv apropierea de AUR. Bolojan, pus la zid în partid