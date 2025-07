Cât de mult a ajutat-o Cristian Leonte pe Paula Herlo să răzbească în carieră: „Dacă nu ar fi fost Cristi...”

și Cristian Leonte formează un cuplu de 20 de ani, iar aceștia fac echipă bună, atât acasă, cât și la locul de muncă. se bucură de succes, după mulți ani de muncă, în care au lipsit de acasă nopți, dedicându-se meseriei.

Jurnalista este cunoscută pentru reportajele de impact pe care le face și a povestit cât de mult a contat pentru ea faptul că soțul ei face parte din breaslă.

Paula Herlo și Cristian Leonte: lecție de sprijin necondiționat

Meseria de jurnalist vine la pachet cu multe sacrificii, dar și cu multe riscuri pe care ți le asumi. A fi jurnalist presupune să ai o iubire aparte față de adevăr și un simț de răspundere la un alt nivel. Paula Herlo face parte din jurnaliștii care au coloană vertebrală și care se luptă să schimbe lucrurile mai puțin plăcute sau „corecte” din țară. Aceasta a povestit cât de important a fost pentru ea ca soțul să o înțeleagă și să o sprijine.

„Pe mine m-a ajutat mai mult, cel puțin așa a fost la mine. Pentru că, dacă nu ar fi fost Cristi să vadă cu adevărat ce fac eu la ‘România, te iubesc!’, probabil nu aș fi putut să fac meseria asta la nivelul acesta la care o fac. E foarte greu pentru cineva din afara presei să înțeleagă nivelul de consum și de stres, dar și faptul că lipsești de acasă extrem de mult. Și atunci, în el am găsit un sprijin pentru că știe ce înseamnă meseria aceasta”, a povestit Paulo Herlo, potrivit

Paula Herlo: „Dacă simt că un subiect nu merge, trec mai departe”

Jurnalista a vorbit și despre momentele în care simte că lucrurile nu se îndreaptă în direcția potrivită. De asemenea, a menționat și un moment din carieră în care a fost foarte fericită.

„Cel mai frumos a fost acela în care am câștigat alături de colegii mei de la știri Premiul Emmy la New York, pentru campania ‘Tu știi ce mai face copilul tău?’ Iar cel mai greu…nu am un moment care să îmi vină în minte. Când simt că mi-e greu în meserie, dacă simt că un subiect nu merge, trec mai departe, nu stau mult pe el. Sau nu mi se demonstrează ce credeam eu. Altfel, momente grele în care avem anchete de difuzat duminică și vineri seara primesc un drept la replică, astea le depășim cu avocați, colegi… Dar alte momente grele nu am”, a adăugat vedeta Pro TV.