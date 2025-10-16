Cătălin Bordea și Nelu Cortea au acceptat provocarea „ ” pentru a doua oară, de data aceasta pe „Drumul Eroilor”. Comparativ cu lor, de data aceasta ei au stat doar trei zile în competiție.

Cât au încasat cei doi

În trecut, în „America Express”, pe „Drumul Aurului”, cei doi comedianți au fost printre favoriții publicului. Anul acesta, producătorii s-au gândit să le redea spiritul de aventură celor doi, dar și bucuria telespectatorilor, și i-au readus.

Aceștia au stat trei zile în Vietnam și au fost o adevărată surpriză pentru ceilalți concurenți, dar și pentru publicul de acasă.

Pentru scurta lor vizită, aceștia ar fi încasat câte 5.000 de euro de fiecare, spun surse din producție, conform gândul.ro, citat de Click.

Câștigători

Cei doi s-au reunit pentru a trăi aceleași emoții pe care le-au simțit în trecut, în emisiune, atunci când au și câștigat. Revenirea lor a venit după plecarea echipei formate din Mara și Serghei.

În sezonul lor, ei au plecat acasă cu bucurie, un trofeu și marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Ce au spus după ce au câștigat marele premiu

În cadrul unui interviu Click, cei doi câștigători din „America Express” au fost întrebați dacă ar mai participa la emisiune.

„Anumite părți din experiența avută. Aș pleca din nou cu Cortea, însă nu aș mânca viermi sau nu m-aș urca din nou pe clădiri înalte pentru că am rău de înălțime”, a răspuns Bordea, în 2023.

„Jocurile de amuletă au fost preferatele mele. Aș mai zbura cu tiroliana dar sunt și diverse activități pe care nu le-aș face. Pentru amândoi Cartagena a fost un oraș superb pe care să-l vizităm din nou”, a spus Cortea.

Ce au făcut cu marele premiu

Bordea spunea atunci că l-a donat soției: „L-am donat soției, pe lângă diverse suveniruri pe care le-am cumpărat în aeroport la întoarcere”.

Cortea a fost mai rezervat. A luat „diverse amintiri din aeroport pentru copii și soție”, însă restul de bani i-a pus deoparte, a mărturisit acesta.