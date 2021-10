Cătălin Botezatu a ajuns iar pe mâna doctorilor din Turcia. Celebrul creator de modă, consultat de 14 medici

Cătălin Botezatu a ajuns iar pe mâna medicilor din Turcia, după intervenția chirurgicală la inimă. Celebrul creator de modă a revenit pentru o serie de analize și investigații, iar acolo a fost consultat, după cum a precizat chiar el, de către 14 medici.

Bote a avut parte de o serie de evenimente mai puțin plăcute în ultimii ani. Problemele de sănătate nu i-au mai dat pace, iar în urmă cu mai mult timp, celebrul creator de modă a suferi o intervenție chirurgicală la inimă.

Cătălin Botezatu a ajuns iar pe mâinile medicilor din Turcia, după intervenția la inimă

Bote a mers recent în Turcia pentru un control la inimă, după intervenția pe care a suferit-o. Celebrul designer a fost consultat de 14 medici și i s-au făcut o serie de analize. Chiar Bote a povestit că s-a simțit emoționat în timpul consultației și a fost extrem de bine tratat de către medicii din țară.

„Inima e ok, am avut pentru prima ocazia să văd 14 medici unde am văzut cum aceștia m-au controlat pe rând timp de trei zile, după care au stat la o masă rotundă și au proiectat pe un ecran imens, fiecare dându-și cu părerea, dându-mi un verdict medical comun și o medicamentație comună.

Am fost extrem de emoționant când îi vedeam, le puneam și întrebări și am primit răspunsuri care mă interesau, trebuie să vă controlați permanent, să vă faceți controale permanente, nu știi niciodată dacă ești bolnav sau nu”, a povestit Cătălin Botezatu, potrivit Cancan.ro.

Regim strict pentru Cătălin Botezatu

Designerul a recunoscut că viața lui s-a schimbat radical după problemele de sănătate pe care le-a avut. El a vorbit și despre regimul pe care trebuie să îl țină după intervenția chirurgicală și mai ales ce lucruri nu mai poate face.

„Din păcate da, nu am voie să mănânc carne roșie, vită, adio, trebuie să mănânc mai multe legume, fructe, foarte multe lichide, în urma acelei operații se pot afecta rinichii, deci trebuie multă hidratare, să fiu atent la stres, dar e cam imposibil, dar și la efort, adică să nu tușim foarte puternic, să nu strănutăm”, a mai povestit Bote, potrivit sursei citate mai sus.