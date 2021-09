Adevărul despre femeile din viața lui Cătălin Botezatu. Cine a fost marea iubire a designerului și ce a stat în calea fericirii lor

Cătălin Botezau este una dintre cele mai controversate, dar și iubite celebrități din România. Designerul a trăit viața la maxim și a iubit cu pasiune mai multe femei, dar doar una a rămas marea lui dragoste.

În trecut, mai multe femeie frumoase și celebre cu călcat pragul inimii lui Bote. Tania Budi, Bianca Brad, Bianca Drăgușanu și Dana Opsitaru, o femeie căsătorită și mai mare ca designerul.

Deși i-au stat la braț mai multe femeie frumoase, doar una a fost marea iubire a lui Bote. Dragostea s-a era însă căsătorită la acel moment, iar povestea de iubire dintre ea și Cătălin Botezatu s-a încheiat.

Cătălin Botezatu, totul despre marea dragoste

Bote a iubit multe femei, dar doar cu una ar fi trăit dragostea adevărată. Recent, invitat la 40 de întrebări cu Denise Rifai, Cătălin Botezatu a vorbit despre mai multe femei din viața sa.

Designerul a reamintit că marea dragoste rămâne Dana Opsitaru, femeia alături de care a trăit o frumoasă poveste de iubire în urmă cu 7 ani, dar care era căsătorită la acea vreme.

„Un săgetător se îndrăgostește mereu cu adevărat. Întotdeauna are impresia că e ultima iubire, dar mereu vine una nouă la fel de pasională.

Săgetătorul face aceeași greșeală în fiecare relație, deși spune că nu va mai face. Am iubit-o cu adevărat și o iubesc în continuare într-un sertăraș pe Dana. Ea înseamnă mai mult decât orice pentru mine. M-a sunat astăzi și m-a certat că nu am sunat-o mai des. Și-a pus o amprentă pozitivă pe bărbatul pe care îl privești acum. Am iubit multe femei și sper să se mai întâmple asta”, a dezvăluit Cătălin Botezatu la 40 de întrebări cu Densie Rifai, la Kanal D.

Cine este Dana Opsitaru, marea iubire a lui Bote

La finalul anilor `80, Dana Opsitaru era una dintre cele mai frumoase, dar și iubite modele din România. Cu nouă ani mai mare ca el, Dana a devenit rapid femeia de care designerul s-a îndrăgostit iremediabil.

La acea vreme, Cătălin Botezatu avea doar 19 ani și a cunoscut-o pe Dana la prezentările de modă, apoi s-au revăzut în cercurile pe care le frecventau, ca ulterior să devină amanți.

Dana și-a părăsit la acel moment soțul, iar timp de 7 ani a trăit o poveste de dragoste alături de Cătălin Botezatu. Cei doi nu au ajuns în fața altarului, povestea lor de dragoste luând sfârșit.

Totuși, Bote și frumoasa Dana au rămas prieteni după ce relația lor s-a încheiat și continuă să păstreze legătura și astăzi.

Femeile, un rol important în viața lui Cătălin Botezatu

Dana Opsitaru nu a fost singura femeie marcantă din viața lui Bote. Bianca Brad a jucat și ea un rol important, fiind cea care și-a adus o contribuție importantă în cariera designerului.

„Am iubit multe, multe femei, și sper să o mai fac. Bianca Brad nu a fost iubita mea, eram îndrăgostit groaznic de ea. Ei îi datorez debutul meu în modeling. Cu Tania Budi am avut o relație frumoasă, mama îmi zicea că voia să fie mama copiilor mei, este o femeie superbă”, a explicat Cătălin Botezatu.