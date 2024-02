Cătălin Botezatu, despre singura femeie pe care mama sa a vrut-o drept noră: „Și acum arată superb, dar când am cunoscut-o arăta ca un înger! Pe celelalte, mama le-a urât!”

Cătălin Botezatu a avut, de-a lungul timpului, relații cu mai multe femei celebre, însă singura pe care Maria Botezatu, mama lui, a acceptat-o a fost Tania Budi: „Pe celelalte le-a urât!”.

Designerul a mai vorbit despre Bianca Drăgușanu și surorile Gabor, dar și despre vedetele internaționale cu care a colaborat.

Cătălin Botezatu, despre fostele partenere: Tania Budi era un înger

„Eu cu ea am vrut să mă însor! Mama mi-a spus tot timpul și îmi spunea și acum: „Femeia pe care tu trebuia și care ți-ar fi făcut cei frumoși copii era Tania Budi!”. De altfel, cu ea a fost de acord, pe celelalte le-a urât! Asta este mama! Dar nu am cum să cert un înger! Și acum arată superb, dar când am cunoscut-o arăta ca un înger!

Avea niște ochi superbi, care și acum sunt la fel, avea un păr superb, un timbru vocal superb, vorbea și vorbește calm. Este o femeie care nu are vârstă și pe care ! Suntem prea bătrâni pentru asta și cred că amândoi vrem independență și vrem libertate! (n.r. ca să se căsătorească acum)”, a spus Cătălin Botezatu, pentru .

Cât despre Bianca Drăgușanu, designerul a afirmat că nu exclude posibilitatea unei noi colaborări cu ea.

Totodată, el a avut cuvinte de laudă și pentru Monica Gabor: „Eu nu cert femei frumoase! Nu ai ce să cerți, ele sunt și au fost niște profesioniste ca manechine. Monica, cel puțin, deschidea și închidea prezentarea. Nu am de ce să cert niște femei deștepte. În general, nu cert femei! Le mai cert la prezentări, dar în rest nu!”.

Starurile internaționale cu care a colaborat Cătălin Botezatu

Totodată, Cătălin Botezatu a vorbit despre vedete internaționale alături de care a lucrat de-a lungul timpului.

„Să ne înțelegem, am lucrat cu Vanessa Williams și a pozat pentru mine în celebrul Vogue. Am lucrat cu Tyra Banks, cu Toni Braxton, pe care am adus-o în România și a și prezentat pentru mine. Din România, cu ce vedetă aș vrea să lucrez? Cu niciuna! Ele fac bine ce fac în domeniul lor. Aș face o prezentare cu toate vedetele, sunt toate frumoase, dar să îmi doresc să lucrez cu una cu ardoare, nu! Lasă-le să facă ce fac ele acolo!”, a mai spus Botezatu, în interviul pentru Ego.