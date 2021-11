Cătălin Botezatu, despre viitoarea soție: „Pe lângă frumusețe am căutat inteligență”

Cătălin Botezatu este tot mai des observat în jurul femeilor. Însă, inima designerului încă nu a reușit să fie cucerită. Vedeta are mai multe pretenții și se consideră un bărbat selectiv.

Cătălin Botezatu spune „adio” burlăciei?

Cătălin Botezatu este un nume sonor în lumea mondenă. Starul știe să se distreze alături de cele mai frumoase femei din țară, dar știe și să muncească enorm. Celebrul burlac a avut relații cu Bianca Drăgușanu, Bianca Brad, Vanda Vlasov și Tania Budi, dar așa și nu a fost căsătorit.

Designerul a mărturisit în cadrul unui interviu, că s-a dedicat lumii modei și a s-a concentrat asupra carierei. Se pare că viața personală a vedetei a avut de suferit. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

”N-o să fiu ipocrit. Toată viața mea am fost un bărbat selectiv, am avut în jur numai femei frumoase, bineînțeles că am criteriile mele. Pe lângă frumusețe am căutat inteligență, simț al umorului, spirit aventurier, căci eu sunt genul care călătorește mult. Nu sunt adeptul căsniciei, pentru că nu văd nimic rău în a schimba peisajul din când în când” , a remarcat Cătălin Botezatu, citat de showblitz.

Vedeta admite faptul că poate să se căsătorească, însă. acesta are foarte multe pretenții. Femeia ideală a lui Cătălin Botezatu trebuie să fie frumoasă, inteligentă, cu un simț al umorului dezvoltat, dar și cu un spirit aventurier pentru a putea călători împreună.

Când se căsătorește vedeta

Cătălin Botezatu nu suferă de lipsa de atenție din partea reprezentanților sexului frumos. Acesta spune că nu este adeptul căsătoriei și nu este deranjat de libertatea pe care o are.

”Nu sunt adeptul căsătoriei și chiar nu mai e cazul. Dar dacă e să o găsesc, e ok. Dacă nu, iar e ok”, a afirmat Cătălin Botezatu.

Acum ceva timp, Cătălin Botezatu a rupt tăcerea și a mărturisit pentru playtech.ro că își dorește copii, dar nu vrea să apeleze la serviciile mamelor surogate. Vedeta își face griji că visul de a avea copii nu i se va transforma în realitate.

”Încă funcționează totul, nu este cazul să îmi fac griji că nu mai pot fi tătic pe cale naturală, mai este timp, până la 65 de ani. Au fost, culmea, chiar și tați care au susținut public că fiul lor e fiul meu, au umblat cu televiziunile după mine. Poate că au fost mame care nu au avut curajul să-mi spună că le-am lăsat însărcinate. Dacă veneau cu acte doveditoare mi-aș fi recunoscut copilul, evident”, a precizat Cătălin Botezatu pentru sursa citată.