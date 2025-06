Cătălin Dobrescu, acuzații grave la adresa Oanei Radu. „A rămas însărcinată și mi-a omorât copilul”

Deși s-au despărțit cu ceva vreme în urmă, între Oana Radu și fostul soț, Cătălin Dobrescu, par că încă au să-și adreseze reproșuri din perioada în care au format un . După ce a făcut acuzații grave la adresa fostului iubit, a venit rândul acestuia să-și spună partea de adevăr.

Scandalul dintre Cătălin Dobrescu și Oana Radu, iar cei doi foști parteneri nu contenesc din a se acuza de lucruri îngrozitoare. După dezvăluirile făcute de cântăreața, antrenorul iese public și susține că a fost trădat, manipulat și spionat.

„Referitor la Oana, când am început să ne certăm, într-adevăr i-am spus: «uite, hai să facem terapie amândoi». Am spus să mergem într-o vacanță. (…) Oana Radu mie mi-a clonat WhatsApp peste 1 an și jumătate fără ca eu să știu. Mi-a spus acum la final. Voi știți că Oana Radu a cumpărat trei reportofoane să pună unul în casă la București, unul într-o mașină și unul în mașina de firmă”, a spus Cătălin Dobrescu, potrivit .

„Într-un moment de tensiune, am ajuns la divorț”

În ceea ce privește decizia de a divorța, antrenorul susține că cei doi au luat-o după o ceartă. Un moment tensionat i-a adus în fața unui notar pentru a demara procedurile de divorț.

„Începe să mintă la faza cu divorțul. Într-adevăr, într-un moment de tensiune, am ajuns la divorț, în Craiova». Am ajuns acasă, după care femeia ne-a spus să ne mai gândim, la care Oana îmi zice: «vrei să ne răzgândim? I-am zis că nu, am ajuns aici, de ce să ne mai răzgândim, noi oricum nu ne mai înțelegem de ceva timp”, a mai spus Cătălin Dobrescu.

„Trebuie să fii debil mintal să faci chestia asta”

Cătălin Dobrescu susține că nu a înșelat-o niciodată pe cântăreață, ci că, din contră, Oana Radu ar fi fost cea infidelă în relația lor. Antrenorul continua lista de dezvăluiri și acuzații aduse fostei iubite, spunând că Oana Radu a rămas însărcinată în timp ce ei încă formau un cuplu, dar a ales să nu păstreze sarcina.

„Nu am avut pe nimeni. I-am fost loial 4 ani de zile și Dumnezeu mi-e martor. (…) Nu am furat, nu am mințit, nu am înșelat. (…) Vă spun adevărul despre Oana Radu. A rămas însărcinată și mi-a omorât copilul. Punea telefonul să sune și că să pară ceva în fața mea: «Alo,Smiley, să fac o piesă cu Inna?». Punea telefonul să sune singur. Trebuie să fii debil mintal să faci chestia asta, și Cătălin a tăcut. (…) Dacă eu am plecat, nu te-am supărat. Ai rămas cu casa, ai luat mobila din casă, ai rămas cu bărbatul cu care m-ai înșelat, cu care ești acum.(…) Ai vorbit, acum vrei să tac din gură. Eu am plecat, nu ți-am făcut nimic. (…) Poate ai ieșit să vorbești despre mine să îți faci reclamă”, a mai spus antrenorul.