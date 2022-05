Cătălin Scărlătescu a vorbit pentru prima dată despre relația pe care o are cu Doina Teodoru: „Nu i-a luat prea mult să mă cucerească, m-a luat pe sus așa”

Chef Cătălin Scărlătescu, din România are o relație cu Doina Teodoru, o celebră actriță. Până de curând cei doi au fost extrem de discreți în privința relației lor și nu s-au afișat împreună.

Cătălin Scărlătescu este mai fericit ca niciodată. Îndrăgitul jurat de la „Chefi la cuțite” și a vorbit pentru prima dată despre relația pe care o are cu iubita lui.

Cătălin Scărlătescu, mai îndrăgostit ca niciodată

Cei doi au fost destul de discreți și , însă recent celebrul chef a dat din casă. Relația celor doi pare să meargă foarte bine și are un viitor promițător.

Bucătarul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu partenera lui de mai bine de un an, iar cei doi au planuri mari de viitor.

„La bijuterii nu mă pricep, dar îmi vin idei pe parcurs. Încă nu ( n.r. nuntă). La lucrurile astea nu poți să te gândești. Ce faci, îți pui ceasul să sune la data de, la ora de? Când vine momentul, sunt spontan.

Sinceritatea contează cel mai mult, dacă ești sincer, ai orice. Dacă există respect e și mai bine. Dacă ești sincer și ai respectul ăla normal în tine, nu mai ai nevoie de nimic. Dragostea te lovește!” , a declarat Cătălin Scărlătescu, în exclusivitate la Antena Stars.

Jurat de la „Chefi la cuțite” a mărturisit că Doinei Teodoru nu i-a luat foarte mult timp să-l cucerească.

„Nu i-a luat prea mult ca să mă cucerească, m-a luat pe sus așa. S-a întâmplat pur și simplu, ne-am văzut … A trecut ceva timp de atunci, a trecut un an și ceva. Eu tot timpul am fost iubit, tot timpul am fost fericit, rare sunt momentele când sunt supărat.

Mi-a dat Dumnezeu de toate, mi-a dat bucătărie, mi-a dat o meserie spectaculoasă, după ce am muncit de mi-a venit rău, mi-a dat și poezia cu televizunea unde e și mai frumos”, a mai spus Cătălin Scărlătescu.

Prima apariție televizată în calitate de cuplu

Până acum cei doi și nu s-au afișat împreună, nici în viața reală și nici în mediul online. Surpriza a fost însă una de proporții atunci când în ediția specială dedicată Paștelui a emisiunii Prețul cel bun de la Antena 1 i-a avut drept invitați pe amândoi.

Chiar dacă , recent celebrul chef a făcut câteva dezvăluiri din viața de cuplul. Se pare că în ciuda diferenței de vârstă de 18 ani, cei doi se înțeleg de minune.

„Sunt un om normal. Mă țin și eu cu fetele de mână, le mai și sărut, chiar și pe stradă, am și eu iubită, că nu pot să stau singur cuc. De fiecare dată e ceva serios, că nu duci o chestie neserioasă în casă. Nu e de foarte mult timp, hai să nu intrăm în cifre.

La relații nu am fost bun niciodată, când văd ceva care nu este în regulă, am dispărut. Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat, nu îmi place să îmi duc viața privată și personală la televizor”, a declarat Cătălin Scărlătescu, potrivit .