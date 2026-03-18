Cătălin Vișănescu a vorbit despre responsabilitatea sa față de fiul lui și despre planurile de viitor, după ce Betty Salam, fosta soție, i-a cedat custodia copilului.

Cătălin Vișănescu: Nu este o perioadă ușoară

Cătălin Vișănescu a afirmat că fiul lor, Matthias, este în prezent într-un mediu stabil și plin de iubire, locuind alături de bunica sa, mama lui, iar fiecare decizie luată este pentru binele celui mic. El a mai precizat că lucrează în străinătate și că toate eforturile sale sunt pentru a asigura un viitor stabil și sigur pentru Matthias.

Amintim că Betty Salam și Cătălin Vișănescu s-au despărțit în vara anului trecut, după șase ani de relație, iar de atunci ambii și-au refăcut viețile cu alți parteneri. Ei au un băiețel, Matthias, în vârstă de 6 ani, care a rămas la tată.

„În această perioadă, aleg să nu dau curs speculațiilor apărute în spațiul public. Sunt lucruri sensibile, iar atunci când este vorba despre un copil, cred că discreția și responsabilitatea sunt cele mai importante.

Pentru mine, Matthias este totul. Se află într-un mediu stabil, liniștit și plin de iubire, alături de bunica lui, mama mea, iar fiecare decizie pe care o iau este gândită exclusiv pentru echilibrul și binele lui.

Lucrez în această perioadă în străinătate, iar tot ceea ce construiesc acum este pentru viitorul nostru. După finalizarea anului școlar, Matthias va fi alături de mine, unde îl așteaptă un cămin liniștit, echilibrat, responsabil și plin de căldură, alături de mine și de Roxana.

Nu este o perioadă ușoară, dar este una în care aleg să fac lucrurile cu răbdare, responsabilitate și, mai presus de toate, cu iubire pentru copilul meu. Mulțumesc pentru înțelegere și pentru respectarea intimității noastre”, a spus Cătălin Vișănescu, pentru

Ce a spus Betty Salam

Pe 8 martie, Betty a mers să-și vadă copilul, iar micuțul i-a oferit mamei sale un buchet de flori.

„Matthias este foarte bine. Este sănătos, merge la școală, este educat și nu-i lipsește nimic, asta este cel mai important lucru. Am luat decizia cea mai bună pentru el și acest lucru este cel mai important lucru. Nu am stabilit ce va urma, dar pot să vă asigur că mereu voi face parte din viața lui.

Ne-am văzut de 8 martie, normal. Avem mereu program împreună stabilit, este copilul meu și voi fi mereu prezentă în viața lui. Avem programată și o vacanță împreună și vreau să fac totul ca să-i fie lui bine”, Betty Salam, pentru .