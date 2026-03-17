Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Ce spune cântăreața

Traian Avarvarei
17 mart. 2026, 12:28
Cuprins
  1. Ce spune Betty Salam
  2. Situația s-ar putea complica

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au ajuns la un acord privind custodia copilului, după despărțirea lor de anul trecut. Decizia a fost oficializată la notar. Cei doi au decis ca Matthias să locuiască la tată, iar Betty să-l viziteze în weekenduri.

Ce spune Betty Salam

În vara anului trecut, după șase ani de relație, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au decis să se despartă. Cei doi și-au refăcut viața, având alți parteneri acum, și au stabilit de comun acord ca Matthias, fiul lor de 6 ani, să locuiască cu tatăl, iar Betty să-l viziteze în weekenduri.

Pe 8 martie, Betty a mers să-și vadă copilul, iar micuțul i-a oferit mamei sale un buchet de flori.

„Matthias este foarte bine. Este sănătos, merge la școală, este educat și nu-i lipsește nimic, asta este cel mai important lucru. Am luat decizia cea mai bună pentru el și acest lucru este cel mai important lucru. Nu am stabilit ce va urma, dar pot să vă asigur că mereu voi face parte din viața lui.

Ne-am văzut de 8 martie, normal. Avem mereu program împreună stabilit, este copilul meu și voi fi mereu prezentă în viața lui. Avem programată și o vacanță împreună și vreau să fac totul ca să-i fie lui bine”, a confirmat Betty Salam, pentru CanCan.

Situația s-ar putea complica

În ciuda acordului actual, situația s-ar putea complica. Matthias locuiește acum la bunica paternă, iar Betty îl vizitează acolo.

Asta deoarece Cătălin Vișănescu lucrează în Germania, unde e actuala lui iubită cu familia, și există posibilitatea ca acesta să se mute definitiv din România. Deci o eventuală mutare a lui Cătălin ar putea complica aranjamentele actuale.

Citește și...
Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
Monden
Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
Regele Marii Britanii a încercat rolul de DJ într-un studio din Manchester. Cum a ajuns monarhul să mixeze muzică alături de un tânăr artist (VIDEO)
Monden
Regele Marii Britanii a încercat rolul de DJ într-un studio din Manchester. Cum a ajuns monarhul să mixeze muzică alături de un tânăr artist (VIDEO)
Care este adevăratul motiv pentru care Andreea Popescu a divorț de campionul mondial la dans. Ce mesaj a transmis vedeta
Monden
Care este adevăratul motiv pentru care Andreea Popescu a divorț de campionul mondial la dans. Ce mesaj a transmis vedeta
Șoc în showbiz! Jador și Oana Ciocan s-au despărțit. Ce s-a întâmplat între cei doi
Monden
Șoc în showbiz! Jador și Oana Ciocan s-au despărțit. Ce s-a întâmplat între cei doi
Reprezentanta României la Eurovision, reacție la apelurile de descalificare a piesei: „Am văzut reacțiile și vreau să spun ce înseamnă această melodie” (VIDEO)
Monden
Reprezentanta României la Eurovision, reacție la apelurile de descalificare a piesei: „Am văzut reacțiile și vreau să spun ce înseamnă această melodie” (VIDEO)
Cum a slăbit Gina Pistol în doar 12 zile. Cura neobișnuită care i-a „resetat” metabolismul: „Nu-mi venea să cred!” (VIDEO)
Monden
Cum a slăbit Gina Pistol în doar 12 zile. Cura neobișnuită care i-a „resetat” metabolismul: „Nu-mi venea să cred!” (VIDEO)
Lucian Viziru, acuzat că e alcoolic? „Haideți să stabilim un aspect” (VIDEO)
Monden
Lucian Viziru, acuzat că e alcoolic? „Haideți să stabilim un aspect” (VIDEO)
Gina Pistol, despre provocările maternității. De ce i-a fost greu să se gândească la al doilea copil: „Este foarte stresant” (VIDEO)
Monden
Gina Pistol, despre provocările maternității. De ce i-a fost greu să se gândească la al doilea copil: „Este foarte stresant” (VIDEO)
O româncă a câștigat un premiu Oscar. Cine e Natalie Musteață (VIDEO)
Monden
O româncă a câștigat un premiu Oscar. Cine e Natalie Musteață (VIDEO)
Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another” a primit cele mai multe statuete. Lista câștigătorilor (VIDEO)
Monden
Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another” a primit cele mai multe statuete. Lista câștigătorilor (VIDEO)
12:30 - Cum cureți corect bureții de vase? Metoda care elimină aproape toate bacteriile
12:27 - Bucureștiul pe harta fashion-ului european: ce branduri de top s-au deschis recent
12:24 - Subiecte simulare matematică Evaluare Națională 2026. Cum au arătat cerințele și ce probleme au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a
12:06 - CAIR solicită Guvernului să inițieze consultări cu mediul de afaceri: România are nevoie de un nou model economic pentru relansarea productivității
12:00 - Director de școală, păstrat în funcție, deși pipăie elevii și le trimite mesaje dubioase: „Nu-ți fie frică, nu-ți fac nimica”. ISJ nu ia măsuri, ancheta poliției bate pasul pe loc (FOTO)
11:46 - Avertisment: banii investiți în Emiratele Arabe nu pot fi scoși de acolo. Continuă războiul dintre economistul Iancu Guda și influencerul Răzvan Pascu
11:45 - Cazurile de meningită din UK ar putea fi legate de împărțirea vape-urilor în rândul tinerilor
11:36 - Ce înseamnă, de fapt, postul aspru. Află ce ai voie să mănânci și când se ține în tradiția ortodoxă
11:21 - Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
11:10 - Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”