Cătălin Zmărăndescu este suspect de cancer. Sportivul a aflat problema de sănătate în mod accidental: „Nu mi-am încheiat încă socotelile”

Anul acesta, sportivul , unde a făcut parte din echipa Faimoșilor. Toți concurenții care merg în Republica Dominicană pentru a lupta pentru premiul cel mare fac o vizită medicală, unde medicii le spun dacă sunt apți sau nu pentru a trece prin probele concursului. Cătălin Zmărădescu a aflat că este suspect de cancer.

„A venit ziua în care trebuie să faci vizita medicală. Auzeam «ăla probleme cu genunchii, ăla nu știu ce, ăla nu știu ce». Îmi zice pe final, făcusem radiografiile la genunchi, la spate, îmi zice doctorul «stai cel mai bine dintre ei, fizic». Și eu zic «dar ce e pata aia pe picior?», am văzut o pată neagră pe femurul piciorului stâng. I-am rugat frumos, mi-au dat filmul și am început să mă duc. Nu era în regulă, o pată destul de urâtă pe interiorul femurului stâng”, a povestit Cătălin Zmărăndescu, potrivit .

Ce i-a transmis medicul ortoped sportivului

După vizita medicală efectuată înainte de plecarea în Republica Dominicană, Cătălin Zmărăndescu a fost nevoit să meargă la un medic ortoped, care i-a transmis că momentan nu se știe dacă este o tumoare benignă sau malignă și că trebuie ținută sub control.

„M-am dus, am discutat cu medicul ortoped, a încercat omul să nu mă sperie, mi-a zis «poate să fie malign sau benign». Dar zice «ar trebui să stai liniștit, pentru că nu a afectat marginile osoase, poate să nu fie», oricum în capul meu deja o luasem razna, «bă, am copii de crescut». Mai am doi din altă căsătorie, care sunt mari, băiatul face 25 de ani în iunie, fata face 23, îi am pe ceilalți mici – o am pe Matilda care are cinci ani și jumătate, Vladimir trei ani și jumătate. Te gândești «ăștia nici nu știu cu ce se mănâncă viața, sunt la început, trebuie să am grijă de ei, cum fac asta?!». Eu nu cred că mi-am încheiat încă socotelile cu pământul ăsta, mai am de lucru. M-am dus, mi-am făcut analize peste tot, urmează să le fac din nou la șase luni, la un an de zile, la doi ani de zile”, a mai spus Cătălin Zmărăndescu.