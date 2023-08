Câte clase are Gheboasă, trapperul care a urcat pe scena Untold 2023

„Când eram în clasa a VIII-a au venit la școală directorii cu ofertele liceelor. Puteai să alegi între școala profesională și liceu. Dar la școala profesională aveai un avantaj. Primeai 200 de lei, dacă făceai sub 9 absențe pe lună.

Și când am auzit, nu m-a mai interesat de liceu. Eram cu verișoara mea. Bunica noastră nu știa ce să ne sfătuiască, nu știa, pentru că nu a avut școală. (…) Am ales să ne sfătuim singuri și să luăm banii aceia lunar, pentru că ne ajutau foarte mult. Erau 400 de lei. O mai ajutam pe bunica, ne mai luam și noi haine.

După aceea m-am dus la liceu, în clasa a XI-a. (…) Am pierdut un an și am mers la muncă. Am renunțat la școală. Când eram în clasa a XI-a, m-am apucat de cântat, am scris prima piesă. A făcut un milion de vizualizări, la o lună de la lansare. Eram «nimeni», dar aveam un milion de vizualizări”, a mai povestit acesta.