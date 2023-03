Câte kilograme a luat în greutate Theo Rose de când este însărcinată / „Mă gândesc că este normal să iau în greutate și o să mai iau și de acum încolo”

Theo Rose a dezvăluit pe rețelele de socializare câte kilograme a luat în greutate de când este însărcinată.

Câte kilograme s-a îngrășat Theo Rose în cele 6 luni de sarcină

Fiind una dintre cele mai apreciate artiste din România, Theo Rose a acumulat de-a lungul timpului o mulțime de oameni care o îndrăgesc și stau cu ochii pe ea. De când vedeta , fanii ei sunt și mai curioși despre aspectele din viața acesteia.

De curând, internauții și-au exprimat curiozitatea cu privire la kilogramele pe care artista le-a luat în greutate în șase luni, de când este însărcinată.

Pentru că a avut puțin timp liber la dispoziție, artista a organizat pe pagina sa de Instagram un Q&A, unde internaunții au avut ocazia să-i pună cele mai râvnite întrebări.

”Cât te-a îngrășat până acum?”, este întrebarea pe care i-a adresat-o unul dintre urmăritori lui Theo Rose.

Unul dintre urmăritori a fost curios să afle câte kilograme s-a îngrășat în cele șase luni de sarcină. Theo Rose a dezvăluit că primul trimestru de sarcină a fost destul de dificil pentru ea, având grețuri, astfel a slăbit foarte mult. Cântăreața a precizat că în prezent are în jur de 55 de kilograme, în condițiile în care în primele săptămâni de sarcină avea 45 de kilograme.

Theo Rose vrea să rămână la kilogramele de acum și după ce naște

Aceasta a mai precizat că după naștere ar vrea să rămână la 55 de kilograme, căci se simte foarte bine la această greutate, ba mai mult, i se potrivește de minune.

”Acum că m-ai întrebat, îți zic, mi se pare mult să-ți zic cât m-am îngrășat pentru că în mai degrabă am slăbit, că am avut grețurile alea și cred că, plecând de la o greutate de 45 de kilograme, acum, nu m-am mai cântărit de vreo două săptămâni, dar estimez că am vreo 55 de kilograme, ultima dată când m-am cântărit aveam vreo 53. Nu m-am omorât cu mâncatul, da, mă gândesc că este normal să iau în greutate și o să mai iau și de acum încolo, sunt convinsă. Vă spun cinstit, dacă ar fi, după ce nasc, aș vrea să rămân pe la 55 de kilograme. Mi se pare că arat și eu în sfârșit a om, am și eu obraji”, a spus Theo Rose pe InstaStory.

Vedeta a mai mărturisit că sarcina a ajutat-o să treacă peste stres și anxietate.