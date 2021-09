Câți bani a câștigat Sebastian Chitoșcă la Survivor: „Ar fi trebuit să lucrez 4 ani în Germania pentru suma asta”

Sebastian Chitoșcă a vorbit despre suma pe care a câștigat-o în urma participării la show-ul Survivor de la Kanal D.

Câți bani a câștigat Sebastian Chitoșcă la Survivor România 2021

A fost unul dintre cei mai populari concurenți de la Survivor România sezonul 2 și a povestit despre experiența unică de la Survivor.

Deși suma este confidențială și legile contractului semnat cu Kanal D îl împiedică să spună o cifră exactă, fostul sportiv a declarat că a încasat cât ar fi câștigat în patru ani de muncă în Germania.

„La Survivor am făcut destul de mulți bani. E confidențială suma, dar ar fi trebuit să lucrez vreo 4 ani în Germania pentru a face banii ăia. A fost bine, financiar am susținut familia. Eu am dus greul întotdeauna. Ea doar de când lucrează, de acum, susține financiar familia.

E de apreciat că nu a stat cu mine pentru banii mei, niciodată nu a fost chestia asta. Acum sunt mai relevant decât eram ca fotbalist.

Săptămâna trecută gândeam că aș ruga oamenii de acasă să nu mai alerge după bani. Dacă au o familie ce îl iubește cu adevărat, și oamenii ăia suferă când aleargă după bani, le-aș spune să să nu mai alerge după bani, pentru că îi vor câștiga, dar vor pierde familia.

Acum, după ce am stat de vorbă cu mai mulți oameni familiști, spun că trebuie să le faci pe ambele fără nicio diferență. Să faci banii, să satisfaci și familia. Asta ai să o faci doar când ești copt la minte”, a declarat Sebastian Chitoșcă, exclusiv pentru GSP.

Sebastian Chitoșcă, în pericol să fie amendat cu 100.000 de euro la Survivor România

El a vorbit despre greșeala pe care a făcut-o în cadrul concursului din Republica Dominicană, când a încălcat regulamentul emisiunii Survivor și i-a trimis un SMS soției sale de pe un telefon mobil. Sebastian Chitoșcă a fost în pericol de a primi o sancțiune de 100.000 de euro pentru fapta sa:

„Am făcut o greșeală acolo. Am scăpat odată la un Reward, pe o plajă, și când nu a fost atentă producția 20 de secunde am pus mâna pe un telefon și i-am dat mesaj soției: «Sunt bine, te iubesc mult, sunt aici doar pentru bani».

S-a aflat, am fost văzut și am fost amenințat. Asta spunea regulamentul, clauza dacă îl încalci era de 100.000 euro. Le-am spus: «Vreți să mă concesionați pe 100 de ani sau pe vreo două vieți, ca să vă dau banii ăștia?»”, a declarat fostul fotbalist pentru sursa citată.

Drama prin care a trecut Sebastian Chitoșcă de la ”Survivor România”. Ce a pățit fratele său

Sebastian Chitoșcă, fost jucător de la Steaua București, a acceptat să participe la ”Survivor România”, o competiție sportivă extrem de dură, pentru a-l ajuta pe fratele său bolnav după un incident grav. El a și renunțat la cariera de fotbalist și o vreme a lucrat în Germania la o vopsitorie auto, pentru a strânge bani.

Fratele lui Sebastian a ajuns la spital în comă de gradul IV, după ce o altercație la o terasă.

„Fratele meu este stabilit în Germania de peste șapte ani. În concendiul de acum un an și jumătate a venit în România, a fost la o terasă cuniște prieteni și acolo se ivise un scandal. Fratele meu tot timpul a fost un gen de om căruia nu i-a plăcut să vadă oamenii că se ceartă, a auzit de la ce a plecat discuția, de la o notă de plată și s-a oferit să dea el banii. Le-a dat banii și nota era mai mică decât suma pe care a dat-o el și aștepta restul, diferența era destul de mare. Oamenii fiind sub influența alcoolului nu a vrut să mai dea banii înapoi, fratele meu s-a iritat și a spus câteva cuvinte, iar când s-a întors a primit un pumn în zona urechii, a căzut cu capul de terasă și acolo a rămas”, a spus Sebastian Chitoșcă, pentru Wowbiz.

El a povestit că fratele său e refăcut în proporție de 90%, merge pe picioarele lui și vorbește, deși medicii îi dăduseră doar 1% șanse de supraviețuire.

„Pentru el aș vrea să fac asta, pentru că am renunțat la viața mea pentru el și trăiesc doar pentru el acum”, a declarat Sebastian Chitoșcă, nou concurent al Faimoșilor în Survivor România.