Câți bani a încasat Gigi Becali după accidentul de mașină din Ilfov / Ce a mărturisit patronul FCSB: „O să te omor!”

Gigi Becali, în Ilfov. În urma evenimentului, patronul FCSB s-a ales cu o coastă ruptă, după ce s-a văzut a fi nevoit să facă o manevră riscantă pentru a evita un autoturism aflat în depășire.

După ce, Becali a fost despăgubit de asigurătorii auto. Iată ce sumă a primit.

Ce a mai dezvăluit Gigi Becali după accident

Într-un interviu recent, și o sperietură mare după ce a încercat să evite o tragedie. Autoturismul acestuia a fost grav avariat, însă asigurătorii auto i-au acordat o adevărată sumă de bani pentru a-l repara. Nici până acum nu se cunoaște vinovatul accidentului rutier.

„Eu spun așa: ”Păi cum să-ți iasă mașină, depășești tu și unul să intre în tine? Nu l-au găsit că nu au avut camere în zonă. Era o cameră de supraveghere acolo la o firmă care bătea doar pe 30 de metri, nu a surprins tot. Știa vrăjmașul că urmează să fac emisiunea asta, mă pregăteam de mult s-o fac și ce a zis vrăjmașul: ”Becali, o să te omor”. A vrut să mă omoare și Hristos a zis: ”Nu-l omori că-l protejez eu”. Nu l-a lăsat Hristos să mă omoare. Păi cum să-ți iasă mașina, depășești tu și unul să intre în tine?”, a declarat Gigi Becali.

În urma accidentului, Gigi Becali ar fi primit din partea firmei de asigurări suma de 300.000 de euro, dar autoturismul a fost oprit. Ulterior, mașina a fost scoasă la licitație la 160.000 de euro.

„De la asigurări mi-au zis că îmi plătesc 330.000 de euro, dar îmi iau maşina. Mi-au luat-o, au scos-o la licitaţie şi am cumpărat-o eu cu 160.000 de euro şi ei îmi mai dau doar 200.000 de euro. În România o repar cu 100.000 de euro. Am primit şi 100.000 de euro daune pentru coasta fisurată, pentru tratament. Când eşti cu Hristos, eşti ca un leu între câini şi vulpi. Sunt cu Hristos şi cred în El şi sunt ca un leu între câini şi vulpi", a declarat Gigi Becali, la România TV, care are și un stil de viață sănătos: „Eu mănânc de la mine: oua, lapte, nu mai vreau carne. Tai eu ceva. Dacă nu tai eu, nu mănânc. Omul îşi alege să trăiască în viaţă ori trăirile sufletului alea morale, ori poftele prin trup, ori Hristos, ori vrăjmaşul", a mai spus Gigi Becali.