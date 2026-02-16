Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România, după ce a pierdut duelul cu Cristian Boureanu, colegul ei de echipă, cu scorul 0 – 2. Ea a mărturisit încă dinainte să înceapă jocul că simte că e momentul să plece acasă. Totodată, s-a arătat nedreptățită de modul în care au tratat-o colegii de echipă.

Câți bani a încasat Larisa Uță pentru participarea la Survivor 2026

Larisa Uță a fost remunerată cu 2.000 de euro pe stage. Având în vedere că a rezistat 6 stage-uri, aceasta a plecat acasă cu suma de 12.000 de euro, spun sursele .

Naba, una dintre „faimoasele” cu care s-a aflat în conflict, a avut o reacție lipsită de colegialitate la eliminarea ei: „Nu ne pasă. Nu simt (…) O voi contacta de Crăciun, să o pun în brad, că e vai steaua ei“.

De ce Larisa Uță nu și-a luat rămas bun de la coechipieri

De altfel, Larisa Uță a simțit că i s-a făcut o mare nedreptate. Aceasta a fost cea mai bună Faimoasa din competiție. În clasamentul jocurilor câștigate, Larisa este pe locul 5 over-all.

Din acest motiv, ea nu a mai vrut să le adreseze niciun cuvânt colegilor la final, deși Adi Vasile a invitat-o, scrie

„Mi-am dorit această experiență, am avut-o. Cred că m-am descurcat destul de bine. Mi-am atins toate scopurile pe care le-am avut aici. Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă. Nu vreau să-mi încalc principiile. Am simțit că este momentul să plec acasă”, a spus Larisa Uță, după ce a fost eliminată.