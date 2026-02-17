Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost nevoiți să își schimbe planurile de vacanță chiar în pragul sărbătorii de Valentine’s Day. Cei doi programaseră o escapadă romantică la , însă fetițele celor doi, Iris și Victoria, s-au îmbolnăvit brusc de enterocolită.

Motivul pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda au anulat călătoria

Potrivit , decizia de a rămâne acasă a fost luată când starea de sănătate a copiilor s-a deteriorat. Gabriela a descris momentele dificile prin care a trecut, menționând că nu a dormit timp de trei zile. Ea a povestit că a alergat de la un copil la altul în timpul episoadelor de boală. hidratarea

„Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, spune-I despre planurile tale. Așa și noi… În poza asta sunt după 3 zile de nesomn și cu alergat de la un copil la altul, după o tură zdravănă de enterocolită. La ora asta trebuia să încep să mă pregătesc de vacanța romantică a părinților la Roma, de Valentines Day. În schimb, am părul făcut câlți, după 3 zile de învârtit pe toate pernele din casă, cred că mai am și un pic de vomă pe tricoul pe care nu am reușit să îl schimb după ultimul episod de genul și abia aștept să-mi fac un duș”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

Din fericire, fetițele se simt mult mai bine acum și sunt în afara oricărui pericol. Gabriela a precizat că, deși vacanța la Roma a fost reprogramată peste două luni, prioritatea a fost liniștea și sănătatea familiei.

Surpriza pregătită de Tavi Clonda pentru soția sa

Tavi Clonda nu a lăsat lucrurile așa și i-a pregătit soției sale o surpriză pentru a compensa zilele grele. Artistul s-a mobilizat rapid și a reușit să schimbe biletele mult mai devreme, fără să îi dezvăluie Gabrielei destinația finală până în ultimul moment.

„N-am mai plecat, dar ce credeți că mi-a făcut acest domn? Octavian mi-a făcut o surpriză și mi-a schimbat biletele, iar acum plecăm în altă parte. Ce tare! Mi-a zis: «Hai, fă-ți bagajele și plecăm!». Astăzi s-a hotărât. Stați să vă spun imediat unde mergem!”, a povestit Gabriela Cristea.

Vedeta a mai adăugat că vacanța inițială nu a fost pierdută definitiv, ci doar amânată pentru o perioadă în care copiii se vor simți mai bine