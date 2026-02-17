B1 Inregistrari!
Monica Tatoiu i-a zis iubitei fiului ei că nu o place: „Eu spun în față. Nu bârfesc, că pe urmă uit și mă fac de râs"

Monica Tatoiu i-a zis iubitei fiului ei că nu o place: „Eu spun în față. Nu bârfesc, că pe urmă uit și mă fac de râs”

Traian Avarvarei
17 feb. 2026, 14:59
Monica Tatoiu i-a zis iubitei fiului ei că nu o place: „Eu spun în față. Nu bârfesc, că pe urmă uit și mă fac de râs"
Monica Tatoiu. Sursa foto: Captură Video - un PODCAST misto By Bursucu' / YouTube

Monica Tatoiu a mărturisit că sinceră și directă cum e pe sticlă e și în viața personală. De exemplu, n-a ezitat să-i spună iubitei fiului ei că nu o place. Victor, băiatul ei, e stabilit în străinătate și lucrează ca master diver.

Monica Tatoiu: Are o relație, mie nu-mi place

„Are o relație, mie nu-mi place, dar eu nu mă bag. I-am spus-o ei. Eu spun adevărul în fața omului, eu nu bârfesc, că pe urmă uit și mă fac de râs. Și la politicieni le-am zis că îi înjur și la televizor, și în față. Dacă îți spun ție: ”vai, ce frumoasă ești”, iar după mă duc și spun altceva, mă fac de râs. Ce e în gușă e și în căpușă.

I-am spus totul în față. I-am ridicat viza de pe strada pe care stau. Eu nu sunt mămoasă. Eu, când am o părere despre cineva, că e politician, că e prieten, sunt și foarte emoționată, să nu greșesc”, a spus Monica Tatoiu, în podcastul Face to Face, potrivit VIVA!.

Afacerista a mai afirmat că acum, ajunsă la 70 de ani, e „mai pragmatică” și se bazează pe „consilieri înțelepți” în luarea deciziilor, unul dintre ei fiind soțul.

