Monica Tatoiu a mărturisit că sinceră și directă cum e pe sticlă e și în viața personală. De exemplu, n-a ezitat să-i spună iubitei fiului ei că nu o place. Victor, băiatul ei, e stabilit în străinătate și lucrează ca master diver.

Monica Tatoiu: Are o relație, mie nu-mi place

„Are o relație, mie nu-mi place, dar eu nu mă bag. I-am spus-o ei. Eu omului, eu nu bârfesc, că pe urmă uit și mă fac de râs. Și la politicieni le-am zis că îi înjur și la televizor, și în față. Dacă îți spun ție: ”vai, ce frumoasă ești”, iar după mă duc și spun altceva, mă fac de râs. Ce e în gușă e și în căpușă.

I-am spus totul în față. I-am ridicat viza de pe strada pe care stau. Eu nu sunt mămoasă. Eu, când am o părere despre cineva, că e politician, că e prieten, sunt și foarte emoționată, să nu greșesc”, a spus Monica Tatoiu, în podcastul Face to Face, potrivit

Afacerista a mai afirmat că acum, ajunsă la 70 de ani, e „mai pragmatică” și se bazează pe „consilieri înțelepți” în luarea deciziilor, unul dintre ei fiind soțul.