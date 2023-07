Câți bani câștigă Maria Cârneci la un eveniment / „Oamenilor le-a plăcut, m-au cinstit”

Maria Cârneci e una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară, așa că mulți fani își doresc să îi asculte muzica la cele mai importante petreceri din viața lor.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit despre banii pe care îi primește la evenimente, la nunți și la botezuri.

Câți bani câștigă Maria Cârneci la un eveniment

Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, Maria Cârneci a apărut în platoul de televiziune. A cântat noua ei piesă, „Cui i-ai făcut azi un bine”, iar apoi a stat la povești cu prezentatorii, cu Bogdan și Shurubel.

Aceștia au fost curioși să afle care este cea mai mare sumă pe care a primit-o artista la un eveniment. Maria Cârneci, fără să ezite, a vorbit de sume în euro, nu în lei.

„Oamenilor le-a plăcut, m-au cinstit”

„Nu am cum să dau o sumă. Am luat și mai mult, și mai puțin de 10.000 de euro. Nu asta e suma pe care eu cânt, însă oamenii fiind mulțumiți… 20.000 de euro nu am luat.

Oamenilor le-a plăcut, m-au cinstit, am mai făcut și o dedicație. Socrii sunt cu banii la nunți. Nu contează dacă îți dă 50 de lei – 100 de lei. Oamenii , se bucură pentru ei”, a spus Maria Cârneci, potrivit .