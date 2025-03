Câți bani costă să îl aduci pe magicianul Robert Tudor la evenimentul tău privat. Tariful perceput de câștigătorul „Power Couple”

Magicianul este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, la ora actuală. Cei mai mulți l-au descoperit, probabil, după ce a participat alături de soția sa la emisiunea , unde au și câștigat.

Însă, el era cunoscut și înainte pentru numerele sale de magie în care adaugă mereu și o notă amuzantă, care e imposibil să nu te binedispună.

Cât trebuie să plătești pentru un spectacol privat cu Magicianul Robert Tudor

Așadar, la evenimentele private la care e invitat, el reușește să creeze o atmosferă memorabilă prin numere de magie interactive, apariții și dispariții spectaculoase și mult umor. Fie că este vorba de o nuntă, un botez, teambuilding, expoziție sau deschiderea unui salon, Magicianul Robert Tudor este garantul unui show de neuitat.

Cine își dorește să-l aibă pe Magicianul Robert Tudor la evenimentul său trebuie să scoată din conturi și sume pe măsură.

Show-urile sale sunt împărțite în mai multe categorii, de la Magic Silver, la Magic Brand, iar prețurile variază în funcție de complexitatea trucurilor, durata spectacolului și tipul de interacțiune dorit cu publicul.

Că tot vorbeam de prețuri, pentru un spectacol de 30 de minute cu Magicianul Robert Tudor, prețurile variază între 2.000 și 4.000 de euro, iar pentru un spectacol de 50 de minute, tariful poate ajunge chiar la 5.000 de euro, potrivit .

„Sunt numere de magie care costă și 100.000 de euro”

Magicianul Robert Tudor a povestit cum și-a început cariera de jos. În trecut, făcea trucuri mici de magie la petreceri pentru copii, însă, apoi a început să investească în pasiunea lui:

„Arsenalul e costisitor! Am investit foarte mult și de fiecare dată trebuie să fac ceva nou. Sunt numere de magie care costă și 100.000 de euro. Eu am dat și 15.000-20.000 de euro pe numere de magie, dar dacă nu aduc un plus de comedie și nu captează atenția oamenilor, ele nu prind”, a mărturisit Robert Tudor într-un interviu mai vechi, potrivit .